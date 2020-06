Exclusiva: Los secretos de Pamela Silva para recuperar su cuerpazo tras dar a luz a su bebé La copresentadora de Primer Impacto (Univision) Pamela Silva revela a People en Español sus secretos para recuperar su figura a pocas semanas de dar a luz. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pamela Silva ha dejado a muchos boquiabiertos tras compartir una foto de su esbelta figura tras dar a luz a su hijo Ford. A menos de dos meses de su parto, la copresentadora de Primer Impacto (Univision) luce deslumbrante. La periodista peruana de 38 años compartió con People en Español sus secretos para recuperar su cuerpazo tras ser mamá. "Yo gracias a Dios tuve un embarazo super saludable, también porque me he estado preparando para este momento de mi vida por tanto tiempo", dijo la madre primeriza. "Siempre he sido una persona que disfruto el ejercicio, me encanta comer saludable, era parte ya de mi rutina. No es que yo la adapté una vez que me enteré que estaba embarazada, yo ya llevaba una rutina bastante saludable, de mucho ejercicio. Hasta tres días antes de dar a luz yo caminé cuatro millas. Eso me ha ayudado ahora en la recuperación posparto en recuperar el peso. Creo que el estado anímico y emocional tiene mucho que ver en como se siente la mujer. Como yo lo disfruté tanto, yo estaba tan feliz con mi embarazo, mantuve mi peso saludable". Su alimentación es otro elemento importante. "No comía por dos y creo que eso me ha ayudado ahora", dice. "Eso de que uno come por dos es un mito. Yo no comí mucho. Ahora que estoy amamantando me estoy obligando a comer más para producir más leche. Yo soy frutera desde niña, me encantan las frutas, los vegetales, como muchas proteínas. También muchos suplementos naturales, vitaminas prenatales, Omega, colágeno". Silva solo subió unas 20 libras durante su embarazo. "Me faltan cuatro libras más”, dice sobre alcanzar su peso ideal. Si bien ha recuperado su vientre plano, admite que a veces extraña su barriga de embarazada. "Cuando sentía a mi hijo en mi vientre era una gran bendición y me sentía más fuerte que nunca, más saludable, más bonita, todo", dice. Image zoom Pamela Silva con su hijo Ford IG/Pamela Silva "Para mí fue unos meses perfectos, de mucha salud y alegría", recuerda sobre su embarazo. "Estoy impresionada con el poder y la capacidad del cuerpo de la mujer. Ver la evolución del cuerpo y como ya estoy volviendo a la normalidad".

