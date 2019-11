Los príncipes William y Harry ¿se reconciliaron? ¡Mira los mensajes que ambos compartieron por Instagram! Los príncipes William y Harry ¿se reconciliaron? ¡Mira los mensajes que ambos compartieron por Instagram! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El “divorcio’ que sacudió a la Casa Real de los Windsor cuando los príncipes Harry y William se separaron parece estar llegando a su fin. Los hijos del príncipe Carlos y la desaparecida princesa Diana publicaron este martes de manera simultanea sendos mensajes por redes donde se felicitan mutuamente por su labor en una organización caritativa. El mensaje de Kensington Royal mostraba al aspirante al trono de Inglaterra, de 37 años, muy sonriente al lado de su esposa Kate Middleton, también de 37, flanqueados por personal y voluntarios de la organización Shout, que brinda apoyo a personas en crisis. Dentro de sus extensos agradecimientos, William mandó un “shout out” a su hermano y a su mujer, Meghan Markle. “Catherine y yo, Harry y Meghan no podríamos estar más orgullosos de lo que Shout ha logrado”, afirmó el príncipe. “Estamos inmensamente orgullosos y sumamente agradecidos con todos ustedes por ser parte de esto”. Por su parte, Sussex Royal, la cuenta oficial de Instagram de los duques de Sussex, Harry y Meghan, publicó dos fotos en su Instagram Stories donde aparecen Kate y William trabajando con personal de dicha organización. “Shout fue fundada por el Duque y la Duquesa de Sussex y el Duque y la Duquesa de Cambridge en mayo de este año”, se dijo en uno de los posts donde aparecen dos fotos, una con cada una de las parejas, lado a lado. Image zoom IG Stories / SUssex Royal Los duques de Cambridge también colgaron en su IG Stories una foto donde subrayan el hecho de que la organización Shout fue fundada en conjunto con los duques de Sussex: Image zoom IG Stories, Kensington Royal “Me fascina el que incluyan a Harry y a Meghan, la madurez a tope”, comentó una de varias usuarias de Instagram que tomaron nota del gesto de William en redes. “Todo sea por la causa. Siempre demuestra con madurez y mencionando a Harry y Meghan”, anotó alguien más. Fue en julio pasado que la casa real anunció que Harry y William estaban organizando la separación de ambos en la fundación que con tanto amor habían creado para preservar el legado de su madre Diana de Gales. El definitivo anuncio parecía confirmar la desunión de quienes fueron hermanos inseparables, especialmente tras la muerte de su madre, Lady Di. A partir de ahí el distanciamiento se hizo más pronunciado. Tan solo en octubre pasado, fuentes del palacio de Kensington aseguraron que William estaba “preocupado” por su hermano menor y por su esposa, y que él consideraba que los duques de Sussex estaban “en un punto frágil”. Sea como sea, los posts de este martes parecerían apuntar hacia una reconciliación entre estas bonitas y admiradas parejas ¡Ojalá así sea! Advertisement EDIT POST

