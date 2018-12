Los príncipes William y Harry no pasarán estas navidades juntos por esta razón

Siempre han estado de lo más unidos pero desde que falleciera su madre, la inolvidable Lady Di, los príncipes Harry y William se convirtieron en inseparables. Han sido testigos de los grandes momentos de la vida del uno y del otro, sus romances, sus bodas y la llegada de sus hijos.

Pero estas navidades los hermanos no las pasarán juntos. Así lo reconocen varios medios ingleses como The Mirror o The Daily Mail que apuntan que las razones son, por un lado la división que tienen que hacer para también compartir con sus familias políticas y, por otro, la relación fría entre las cuñadas.

Mientras Meghan Markle y Harry disfrutarán de la navidad junto a la reina Isabel en la casa de campo de la familia en Sandringham, Kate Middleton y su marido lo harán con la familia de la duquesa de Cambridge en la mansión Buckleberry junto a Pippa y Charlotte, hermana y madre de Kate respectivamente.

La prensa de este país sigue manteniendo que existe una tensa relación entre los hermanos creada por la llegada de Meghan a la familia. Incluso hay un asistente de la familia real que asegura que el comportamiento de la actriz el año pasado en estas fiestas fue tan “grosero” que hubo una fuerte discusión entre los hermanos.

Parece que la estrecha relación de los hermanos hasta ahora podría verse afectada por el mal rollo entre sus esposas quienes se encuentran en una constante competición sobre quién viste mejor, se comporta mejor y actúa mejor. Ahora con la llegada del bebé de Meghan la situación podría complicarse aún más.

Una tensión que podría ser la causa de que los duques de Sussex finalmente abandonen el palacio de Kensington para finalmente vivir su matrimonio en la espectacular casa de Frogmore Cottage, actualmente en obras. Su futuro hogar estará listo para la llegada del bebé con el fin de tener la estabilidad familiar que necesitan.