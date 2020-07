Los Premios Emmy no contarán con la formalidad que los caracteriza este año Los nominados podrán formar parte de la prestigiosa ceremonia desde la comodidad de su casa y sin tener que usar el usual traje de gala. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 ha sido un año de ajustes y adaptación debido a la pandemia por el coronavirus, y la televisión ha tenido que recurrir a la magia de la tecnología para seguir brindando su programación. En cuanto a premiaciones se refiere, no sólo la manera de transmisión ha cambiado, sino también las reglas y restricciones que estas majestuosas ceremonias en vivo exigían. Como era de esperarse, este año la entrega de los premios Emmy se realizará de manera virtual y con un entorno bastante informal, según reportó la revista Variety. De acuerdo a un comunicado de la cadena ABC, que transmite la gala, los nominados fueron informados que no se les pedirá asistir al teatro y que podrán participar en la ceremonia desde la comodidad de su casa. “Como lo habrás adivinado, no vamos a pedir que vengas al Teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles el 20 de septiembre. Este año, aún será la noche más grande de la industria de la televisión, pero nosotros vendremos ¡a ti!”, lee la carta enviada a los nominados por el presentador y productor ejecutivo Jimmy Kimmel, según Variety. “Estamos reuniendo el mejor equipo de técnicos, productores y escritores para trabajar junto con Jimmy Kimmel y contigo y tu equipo, para asegurarnos que te podemos filmar (y a tus seres queridos o con quien elijas estar) en tu casa o en alguna otra locación de tu elección. Vamos a hacer que te veas fabuloso — estamos explorando lo último en tecnología que nos permita el uso de buenas cámaras y luz, y esperamos trabajar contigo para producir tus propios momentos ‘en pantalla’”. Image zoom Kevin Winter/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una noche donde usualmente se destacan el glamour y la elegancia, este año los participantes podrían vestir pijamas si así lo desean. “Si quieres vestir de manera formal, nos encantará, pero igualmente si estás en Inglaterra y son las 3 a.m., quizá quieras estar en pijamas de diseñador y grabar ¡desde tu cama!”, continúa la carta. “Queremos trabajar contigo en armar tus momentos, pero queremos que nos guíes en tus niveles de comodidad — dónde quieres estar, con quién quieres estar, qué quieres usar”. Según el comunicado, la cadena desea realizar un programa en vivo que sea seguro y celebre el poder de la televisión para unir y formar el mundo —un evento lleno de “afecto y humanidad”— tomando en cuenta las restricciones impuestas por la COVID 19. Image zoom Image Group LA/Walt Disney Television via Getty Images El anuncio sobre la ceremonia se produjo luego de que se dieran a conocer los nominados durante un evento virtual transmitido en la página oficial de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión el martes pasado. Este año, la industria televisiva reconoció el talento afroamericano en pantalla con más del 34 por ciento de nominaciones en diferentes categorías de estos premios. “Mi corazón está lleno. Estoy orgulloso de ver a tantos artistas negros nominados este ano. Me da esperanza que el cambio sistémico en nuestra industria del entretenimiento no es solamente posible, sino inminente”, dijo el actor Jeremy Pope, quien está nominado por la serie Hollywood de Netflix. La 72ª ceremonia de los Premios Emmy se transmitirá en vivo el 20 de septiembre por ABC.

