Amor del bueno: los Obama celebran 27 años de casados, ¿cuál es su secreto? Los Obama celebraron con unos cariñosos mensajes su aniversario de boda número 27. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si de amor duradero se trata, el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama son un ejemplo a seguir. La pareja celebran 27 años de matrimonio y lo han gritado al mundo con unos cariñosos mensajes. A través de sus redes sociales, el exmandatario rindió un amoroso tributo a su esposa con una cita de la legendaria banda británica The Beatles. “Como dijeron los Beatles: se pone mejor todo el tiempo. Gracias nena por 27 años maravillosos!”, escribió junto a una instantánea de ambos abrazados contemplando el atardecer. Por su parte, la ex primera dama respondió al halago con un mensaje junto a una fotografía en la que aparecen sonrientes frente a la playa. “Hace 27 años, este hombre me prometió una vida llena de aventuras. Puedo decir que lo ha cumplido. Aquí va para nuestro próximo capítulo con un nido vacío y descubrir lo que sigue, mientras sentimos la magia que nos unió hace todos esos años. Feliz aniversario Barack”, escribió Michelle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja nunca ha tenido reparos en mostrar públicamente su amor, incluso durante sus ocho años Casa Blanca. Obama ha resaltado su amor y admiración hacia la mamá de sus dos hijas, a quien ha llamado su mejor amiga. En el 2010, aseguró que estar casado con Michelle ha sido uno de sus mayores logros. “Si mencionan las 100 cosas más populares que he hecho como presidente, estar casado con Michelle Obama es número uno”, dijo ese año en su discurso a la nación. ¡Que viva el amor! Advertisement EDIT POST

