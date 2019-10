¡Los músculos de Luis Miguel causan sensación! El cantante Luis Miguel sorprende en su concierto de Miami con sus músculos y su cuerpo en plena forma By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En medio de su gira mundial, Luis Miguel vuelve a repetir lo que ha sido una constante en su vida, el éxito. En su último concierto en el Arena de American Airlines de Miami el cantante ha vuelto no sólo a llenar sino también a enamorar a sus seguidores con sus canciones y su puesta en escena. Aunque en esta ocasión hubo algo que llamó especialemente la atención a sus fans: su espectacular forma física. El artista presumió su impresionante voz, pero también su cuidado cuerpo. Cuando finalmente se quitó la chaqueta, los allí presentes pudieron ver sus brazos musculados y su torso casi perfecto. “Está bueno todavía”, “Es un espectáculo, que bello, me encanta”, “Precioso Luismi, se ve joven”, “Ha estado ejercitándose, se ve muy bien”, “¿Cuántos años tiene esta maravilla de hombre?”, fueron tan sólo algunos de los piropos que les dedicaron sus seguidoras a través de las redes sociales al ver unas imágenes del cantante en su concierto en la Ciudad del Sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus 49 años puede presumir de ser no sólo una de las voces más importantes del globo terráqueo sino también uno de los hombres más atractivos del planeta. La edad le sienta bien y no ha perdido ni un ápice de su encanto. Por el contrario, Luis Miguel se ha vuelto incluso más cercano y después de sus actuaciones tiene el detalle de pararse, salir del coche y saludar a sus fans incondicionales. Su gira México en la piel le llevará por varios continentes, entre ellos el europeo donde ya le esperan sus fans de toda la vida deseándole ver cantar sus clásicos de siempre. El artista está en boca de todos además de por su impresionante gira de conciertos y su físico maravilloso, también por la serie de su vida que Telemundo emite con un gran éxito. ¡Gracias por el regalo de tu voz inigualable! Advertisement EDIT POST

