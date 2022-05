Los Montaner ya tienen serie de tv Tal como lo había informado Ricardo Montaner, quedará al descubierto la vida de su dinastía a través de una serie de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Ricardo Montaner anunció se estaba preparando un proyecto para dar a conocer los secretos de su familia. Ahora, se da a conocer el lanzamiento de la serie de televisión titulada Los Montaner, que se transmitirá por Disney+ y fue producida por Ntertain Studios; en la cual, aparece el cantante, su esposa Marlene, sus hijos, Eva Luna, Mau y Ricky, pero también sus nueras, Sara y Stef, y su yerno Camilo. Aunque se desconoce si los hijos mayores del intérprete de "Tan enamorados", Alejandro y Héctor, tendrán alguna participación especial. "¡Por fin! ¡¡¡Todos emocionados!!!", mencionó el patriarca de la dinastía en su cuenta de Instagram. "Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes más de lo que somos", escribieron Eva Luna y Camilo en su perfil conjunto de la misma red. "¡Qué felicidad! Ya te podrás sentir parte de la familia. Les presentamos nuestra serie", dijeron Mau y Ricky. Todos acompañaron el anuncio con el trailer de la emisión, donde, además de presentar a cada uno de los protagonistas, se pueden apreciar brevemente algunos momentos de los diferentes miembros de la familia, juntos o por separado. "Al final somos como el café; puede ser más claro o más oscuro pero siempre es café", dice Ricardo Montaner en dicho video. Ricardo Montaner, Camilo, Eva Luna, Mau, Ricky Credit: Ricardo Montaner Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron positivamente a este anuncio. "¡¡Va a estar bueno!! Transmitir lo que viven a diario y dejarnos compartir un poquito de sus vidas será hermoso y seguro muy divertido"; "Demasiado feliz. Amo que esta familia mágica nos siga inspirando. No puedo esperar"; "No me perderé ni un segundoooo"; "Ojalá en el documental puedan mostrar a Índigo", y "¡Madre mía, madre mía, madre míaaaaaa! ¡Increíble esto! Lo feliz que han hecho a los fans de ¡¡¡¡¡¡esta increíble familia!!!!!! Me muerooooo", fueron algunos comentarios. También hubo quienes cuestionaron la ausencia de los hijos mayores de Ricardo Montaner. "Faltan los dos hijos mayores de Montaner con su respectivas familias... pero ellos no son mediáticos"; "Faltaron dos hijos de su anterior matrimonio a lo mejor ellos no están incluidos en el Disney plus"; "Igual se ve feo, parece que los otros no existieran y son los mayores; es decir, los primeros que lo hicieron padre", y "Los mayores siempre han estado bajo perfil. No sabemos si no quisieron participar, ellos sabrán el porqué", mencionaron. De momento, se desconoce cuándo se llevará a cabo el estreno de Los Montaner y el número de capítulos que tendrá.

