Los Montaner se mostrarán sin censura en un nuevo reality para Disney+ La familia del cantautor venezolano Ricardo Montaner abrira las puertas de su intimidad en el nuevo show familiar, donde todo estará a la vista de los fanáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantautor venezolano Ricardo Montaner está listo para mostrar la dinámica familiar que vive al lado de sus famosos hijos en el nuevo reality Los Montaner que se podrá ver en Disney +. El cantante y su esposa Marlene Rodríguez compartirá sus aventuras, logros, risas y lágrimas con sus seguidores, para demostrar que, a pesar de la fama y los reflectores, Evaluna, Mau y Ricky, son una familia como cualquier otra, aseguraron en una entrevista en People VIP. "En el show se cuenta lo que somos los Montaner y lo que somos es una familia como cualquier otra, lejos de ser perfecta, con millones de cosas y nuditos, pero que se ama, eso es lo más importante", declaró Rodríguez. A través del reality, la familia desea que la audiencia pueda identificar que la felicidad realmente se encuentra en las pequeñas cosas y que todo el glamour y pretensiones que encierra el mundo del entretenimiento no es su vida diaria, como se pudiera pensar. "Nosotros somos felices con cosas chiquititas. Presentamos nuestra dinámica, tenemos una dinámica bastante particular porque mis hijos están tostaditos [loquitos] pero tostaditos cheverisimos. Las parejas [de sus hijos] deliciosas, fantásticas todas. Mi esposo es la maravilla. Es un poco mostrar lo que no ve la gente de los Montaner cuando estamos todos juntos", dijo la orgullosa madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje que el cantante desea transmitir es uno de amor y comprensión en el que se arraigue la fe en cada televidente de que todo se puede lograr en esta vida. "Le sacamos jugo a eso de estar juntos. Inclusive cuando no estamos haciendo nada, esa nada significa de repente un contenido que la gente puede apreciar en una conversa que comienza muy normal y termina en lágrimas", expresó. "Nosotros apreciamos los pequeños detalles, las grandes cosas que Dios nos ha dado en la vida. Con una cosa que puede parecer intrascendente para unos, como una puesta de sol que es repetida todos los días, nosotros encontramos un motivo de felicidad al darnos cuenta que la puesta de sol de ayer no fue igual a la puesta de sol de hoy y que cada día el paisaje es un festejo y que cada día Dios nos presenta la vida de diferente manera. Nunca hay un día repetido". ¿Cuánto ha cambiado la dinámica familiar con la llegada de Índigo, la hija de Evaluna y Camilo? Eso está por verse. ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los Montaner se mostrarán sin censura en un nuevo reality para Disney+

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.