Los momentos más conmovedores del homenaje a Kobe Bryant Vannesa Bryant, Shaq, Michael Jordan y Jimmy Kimmel, nos hicieron reir y llorar con sus palabras en un día que quedará grabado para siempre en nuestra memoria. Te brindamos un resumen de los momentos con más corazón que se vivieron durante el homenaje a Kobe y Gianna. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin ninguna duda , el día de hoy será recordado como uno de los más emotivos en la historia del baloncesto. El impresionante homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna, fallecidos recientemente en un trágico accidente de helicóptero junto a otras siete personas, reunió a miles de fans y a los miembros más cercanos de su familia e íntimos amigos. Image zoom Durante el evento, la música y los discursos de sus seres queridos no dejaron de sucederse. Con las emociones a flor de piel, muchas celebridades compartieron su sentir ante la muerte de este papá legendario y su inseparable hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Entre tristes recuerdos y simpáticas anécdotas, no quedó un ojo seco en la sala. Aquí te compartimos los momentos más conmovedores del homenaje, así que si sigues leyendo, te recomendamos que tengas un pañuelo a mano. Image zoom Después de ver un video retransmitido con los highlights de la vida de la estrella de los Lakers, los afortunados que pudieron asistir al evento fueron testigos de una solemne Beyoncé cantando sus temas “XO” y “Halo”. El primero en hablar fue el popular conductor Jimmy Kimmel, que además animó a todos los asistentes a presentarse con las personas que tuvieran a su alrededor, estrechar su mano o darse un abrazo. Sin poder apenas contener las lágrimas, Jimmy recordó que: “por todos lados, ves su cara, el número de su camiseta, la cara de Gigi, su número, por todos lados, en cada cruce de calles… Hay cientos de murales que pintan las paredes creados por artistas que se inspiraron en él, no porque fuera un legendario baloncestista, sino porque Kobe era un artista también. Y esto no sucede solo aquí en L.A., también por todo el país” y pasó a enumerar infinidad de ciudades y países donde Kobe está aún muy presente en la mente de todos. “Incluso en Boston, por el amor de Dios, lugares donde le abucheaban durante los partidos, incluso ahí le extrañan”, dijo el simpático y conmovido conductor, provocando la sonrisa de los allí presentes. Image zoom Llegó el momento entonces de que la viuda de Kobe Bryant tomara la palabra, haciendo gala de una enorme entereza. Después de agradecer al público su asistencia y el derroche de amor que está sintiendo ante su terrible perdida, Vannesa dijo entre lágrimas: “Dios sabía que aquí en la tierra no podían estar el uno sin el otro… Y tuvo que llevárselos a la vez. Babe, cuida de nuestra Gigi. Yo me encargo de Natalia, Bianka y Capri. Todavía hacemos el mejor equipo. Les amamos y les extrañamos, Booboo y Gigi. Descansen en paz, pásenla bien en el cielo hasta que volvamos a vernos un día. Les amaremos y extrañaremos por y para siempre… Mamá.” Image zoom Después de otras intervenciones, incluida la de Alicia Keys tocando al piano la famosa sonata de Beethoven Claro de Luna, el mítico Michael Jordan tomó la palabra y recordó a Kobe, llorando sin pudor como un niño: “Cuando Kobe Bryant falleció, un parte de mí murió con él”. “Kobe era un amigo querido, era como un hermano pequeño para mí. La gente quiere compararnos siempre, pero yo solo quiero hablar de Kobe. Todos hemos tenido hermanos pequeños que siempre acaban fastidiándote, ahora Kobe logró que haya de nuevo imágenes mías llorando... – exclamó haciendo alusión a su famoso meme entre los aplausos y las risas de los presentes, incluida la que provocó en el rostro de Vannesa Byrant.- ¡Se lo dije a mi mujer! ¡No quiero ir, porque no quiero verme llorando por todos lados durante los próximos dos o tres años!”- aseguró provocando de nuevo fuertes aplausos. Pero faltaba otro momento que hizo que los presentes explotaran en carcajadas y lo protagonizó otro grande de la cancha, Shaquille O’Neal. Recordó aquella vez que el equipo estaba molesto de que Kobe no pasara la pelota lo suficiente y Shaq les dijo que él hablaría con él. Así que se dirigió a Kobe y le dijo de buenas maneras: “Hey, Kobe, en la palabra team, (equipo) no existe la letra “I” (yo)” A lo que el homenajeado le contestó: “Sí, pero hay un M-E, cabr–“. Así que no le quedó otra que volver con las orejas gachas y decirle al equipo que, efectivamente, Kobe seguiría sin pasar la pelota. “Mamba, te fuiste demasiado pronto”, añadió esta otra leyenda del baloncesto. Tras el Ave María, interpretado por Christina Aguilera, el homenaje finalizó con una selección de los mejores momentos del corto Dear Basketball con el que Kobe Bryant ganó un premio Oscar. Jerry West, Phil Jackson, Kareem Abdul Jabbar, Bill Russell y Pau Gasol fueron algunas de las caras conocidas que estuvieron presentes en el homenaje. Advertisement

