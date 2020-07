Los mensajes de Chiquis y Lorenzo por su primer aniversario de casados. ¿Hay reconciliación a la vista? Por Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/ Chiquis Rivera Si bien han revelado que se están dando "un espacio", Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ambos compartieron mensajes para conmemorar su primer aniversario de casados. ¿Hay reconciliación a la vista? Empezar galería ¡Qué viva la novia! Image zoom Instagram/ Chiquis Rivera Chiquis Rivera compartió este sensual retrato topless del día de su boda con el siguiente mensaje sobre su primer aniversario de casada con Lorenzo Méndez: 6•29•2019 fue el día que Dios me dio la bendición de convertirme en esposa. #UnAño. Querido Dios, ha sido un año lleno de altas y bajas. Algunos momentos felices, y otros no tanto. Pero, a pesar de todo, de los obstáculos y tropezones, aún te agradezco por la bendición de poder experimentarlo todo. Hoy, un año después, soy mucho más sabia, más fuerte y llena de amor. Gracias y que se siga haciendo tu voluntad en mi vida. En ti confío". 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Y ahora las palabras de Lorenzo... Image zoom Instagram/ Lorenzo Mendez Méndez también compartió un post en Instagram con una foto del día de su boda y la reflexión: Que año de crecimiento, de madurez, de altas y bajas...la vida no es perfecta, pero tu voluntad sí lo es. El amor es el mayor regalo. Aunque estamos en una pausa, mi corazón siempre va a seguir latiendo por ti y siempre seguirá escogiéndote a tí como lo hizo hace un año". 2 de 10 Applications Ver Todo Dándose un espacio Image zoom Instagram/ Chiquis La cantante reveló que el estrés de la cuarentena del coronavirus había afectado su relación con su pareja. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Donde hubo fuego... Image zoom Instagram/ Chiquis Si bien estaban así de acaramelados en febrero, cuando celebraron su primer Día de San Valentín como marido y mujer, en junio Chiquis celebró su cumpleaños 35 con una fiesta sin Méndez, rodeada de amigas. 4 de 10 Applications Ver Todo El verdadero amor no muere Image zoom Instagram/ Chiquis Doña Rosa Rivera, la abuela de Chiquis, aseguró a Al Rojo Vivo (Telemundo) sobre su nieta y Méndez: "Ese tema solo ellos lo pueden arreglar. En un matrimonio no tienen que ser tres, tienen que ser dos. Todo se arregla en el matrimonio. El primer año es el más difícil, pero ellos van a salir adelante". 5 de 10 Applications Ver Todo Momentos felices Image zoom Instagram/ Chiquis Rivera Chiquis compartió esta foto en tiempos felices con Méndez y la hija de su esposo, diciendo que eran su "corazón". 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mr. & Mrs. Mendez Image zoom Instagram/ Chiquis Rivera Los cantantes posaron así de glamurosos frente a un jet privado en enero. 7 de 10 Applications Ver Todo Unidos Image zoom Instagram/ Lorenzo Mendez Méndez compartió esta foto junto a su esposa y su hija celebrando el décimo cumpleaños de la niña. 8 de 10 Applications Ver Todo Espiritual Image zoom Instagram/ Lorenzo Mendez Méndez dijo que se tomaría un descanso de las redes sociales para trabajar en ser la mejor versión de sí mismo, tras hacerse pública sus crisis matrimonial con Chiquis. "Conectado", tituló esta foto mirando la luz de Dios. ¿Se hará el milagro de que se salve su matrimonio? 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Soltando chispas Image zoom Instagram/ Lorenzo Mendez "Que nos encierren en cuarentena todo el año", tituló Méndez esta sensual foto con su esposa que compartió en Instagram en abril, antes de anunciar su ruptura temporal. Sin duda hay muy buena química entre los esposos. ¿Pasará su matrimonio esta prueba de fuego? 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

