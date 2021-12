Los mellizos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova cumplen 4 años. ¡Mira cómo han crecido Lucy y Nicholas! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Enrique Iglesias Credit: (Larry Marano/Getty Images for Jingle Ball 2012) ¡El tiempo vuelo! Los mellizos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova ya cumplieron 4 años. La orgullosa mamá compartió nuevas fotos fotos de Lucy y Nicholas, y tiernos mensajes felicitando a sus hijos. ¡Mira cómo han crecido los hermanitos! Empezar galería I Love Lucy ¡Lucy es una muñeca! Belleza le sobra a la pequeña, que ya es toda una celebridad en las redes sociales. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Qué galán! Así de guapo luce Nicholas, el hijo de la pareja. ¿Será cantante como su padre y su abuelo? ¿O tenista como su mamá? 2 de 10 Ver Todo A todo motor Los mellizos de Enrique y Anna se divierten a lo grande con su hermanita Mary. ¡Qué bien maneja Nicholas! 3 de 10 Ver Todo Anuncio Consentidos de mamá Hace unos años, cuando Lucy y Nicholas eran unos bebés. 4 de 10 Ver Todo Carismática Kournikova también compartió esta hermosa foto de su hija Lucy al cumplir 3 años. ¡Cómo ha crecido! 5 de 10 Ver Todo Doble diversión Disfrutando en una piscina en un barco. En el mar la vida es más sabrosa. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Con la princesa menor Con su hija Mary, a quienes llaman cariñosamente Masha, la princesita menor de la casa. 7 de 10 Ver Todo Bésame mucho "Por favor, no más besos", dice el mensaje que acompaña esta tierna foto del cantante y su hijo Nicholas. 8 de 10 Ver Todo Papá estrella Tirado en la yerba descansando mientras sus mellizos hacen travesuras. ¡Esta vida de papá de tres no es fácil Enrique! 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pura risa Sin duda este famoso papá si sabe divertirse con sus pequeños y hacerlos reír. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

