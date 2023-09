Los mejores momentos de Shakira en los premios MTV Video Music Awards Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Taylor Hill/Getty Images ¡Wow! Shakira brilló en los premios MTV Video Music Awards, dejando a la audiencia boquiabierta. La barranquillera no solo se lució en el escenario con su dinámica presentación, también fue merecedora de importantes galardones. Empezar galería En la cima Shakira Credit: Jamie McCarthy/WireImage Shakira recibió el prestigioso Premio Michael Jackson 'Video Vanguard' de MTV, de manos de Wyclef Jean. "Gracias MTV por ser una parte tan grande de mi carrera desde que yo tenía solo 18 años", dijo al recibir el trofeo. "Quiero agradecer a mis padres, quiero agradecer a mis hijos Milan y Sasha, quienes están aquí". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Viva Colombia Shakira Karol G Credit: John Shearer/Getty Images for MTV La cantante colombiana y su compatriota Karol G también recibieron un galardón por su dueto "TQG". 2 de 8 Ver Todo Sus tesoros Shakira Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Uno de los momentos más tiernos fue verla acompañada de sus hijos Milan y Sasha, quienes vistieron trajes combinados. "Gracias por alegrarme y por hacerme sentir que mamá puede hacerlo todo", dijo la artista en su discurso. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Loba liberada Shakira Credit: Bennett Raglin/Getty Images for MTV La artista se lució cantando varios de sus grandes éxitos. Su actuación comenzó con "She Wolf", seguida por "Te Felicito" y "TQG". 4 de 8 Ver Todo Puro fuego Shakira Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images Luego, se unió a una batucada para interpretar "Objection", antes de continuar con un popurrí de "Wherever, Whenever" y "Hips Don't Lie", cerrando con broche de oro con su hit "BZRP Music Sessions, Vol. 53". El espectáculo fue una explosión de talento y adrenalina. 5 de 8 Ver Todo Fuerza femenina Karol G Shakira Credit: Noam Galai/Getty Images for MTV Agarradas de la mano y envueltas en un abrazo, Shakira y Karol G recibieron el galardón a "Mejor colaboración" por su dueto "TQG". Emocionadas, hablaron en español. "Yo solo quiero decir tres cosas: Que viva Barranquilla, que viva Medallo, y que viva Colombia", dijo Shakira. "Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, tener un premio con ella es otra cosa de otro planeta", añadió Karol G. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rodeada de amor Shakira Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images La cantante fue alzada por la audiencia y llevada por un mar de brazos de la audiencia a otra parte de la tarima. En medio de ese emotivo momento, se puso un sombrero vueltiao típico de su país. "Gracias por ser mi ejército y ayudarme a luchar todas mis batallas", le dijo Shakira a sus fanáticos. "Esto es para ustedes mi gente, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país. Gracias por inspirarme y por inyectarme tantas fuerzas y tantas ganas de seguir adelante". 7 de 8 Ver Todo Reina de corazones Shakira Milan Sasha Credit: Kevin Mazur/Getty Images for MTV Sin duda el mayor premio fue tener junto a ella a sus hijos, siendo testigos de esta gran noche, en la que fue celebrada por todo lo alto. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

