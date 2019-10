¿Qué pasará con Julieta? Los mejores momentos Maluma y Natalia con su perrita By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Princesa Julieta El romance de Maluma y Natalia ha llegado a su fin. Luego de dos años de relación, solo quedan los buenos recuerdos y un mar de imágenes junto a la perrita que obtuvieron juntos, Julieta. ¿Qué será de la mascota más popular entre los fans del colombiano? Empezar galería ¡No da para más! Image zoom Instagram/Princesa Julieta La relación de Maluma y Natalia Barulich es cuento del pasado, confirmó una fuente cercana al cantante colombiano a People En Español. Advertisement Advertisement Julieta Image zoom Instagram/Princesa Julieta La pareja, que tuvo poco más de dos años de relación, tuvo una "hija" a la que llamaron Princesa Julieta. Desde el inicio Image zoom Instagram/ Natalia Barulich Fue en diciembre del 2017 que Maluma y su entonces novia confirmaron su romance publicando fotos en sus propios perfiles al mismo tiempo con la perrita. Advertisement Con papi Image zoom Instagram/ Maluma Julieta hizo su debut en Instagram en enero de 2017 con su propia cuenta, en menos de dos años llegó a los 117K seguidores. Viajera Image zoom Instagram/Princesa Julieta Fue compañera de viaje del cantante y su exnovia durante la gira F.A.M.E. Encantadora Image zoom Instagram/Princesa Julieta Se convirtió en toda una estrella digital. Advertisement Advertisement Advertisement Modelando Image zoom Instagram/Maluma El intérprete de "11:11" no perdía oportunidad para retratarse con él. ¿Se parecen? Image zoom Instagram/Princesa Julieta Extrañándo a la hija. Lujos Image zoom Instagram/ Maluma ¿Qué será de la vida de la perrita ahora que se han separado sus papás? Compañeros no le faltarán ya que Maluma es amante de los animales y seguro hay espacio para ella en su finca en Colombia. Advertisement Advertisement Advertisement Perfecta Image zoom Instagram/ Princesa Julieta La elegante Pomeranian encajaba de maravilla en la vida de Maluma y Natalia. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image ¿Qué pasará con Julieta? Los mejores momentos Maluma y Natalia con su perrita

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.