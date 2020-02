Los mejores comerciales del Super Bowl LIV Dale una mirada a los mejores comerciales que dejó la noche del Super Bowl LIV. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El domingo del Super Bowl es uno de los días más esperados por millones de personas alrededor del mundo, no solo por el juego que corona al nuevo rey del fútbol americano o por el afamado Halftime Show que siempre tiene a los mejores artistas del momento, para muchos otros el gran juego también tiene un encanto especial por sus comerciales. El Super Bowl se sigue consolidando a través de los años como uno de los eventos televisados más vistos en el mundo entero. Es por ello que marcas y compañías pagan millones por tener un comercial de tan solo segundos durante la emisión del esperado juego. Un comercial de 30 segundos en la edición 2020 del Super Bowl, que enfrentó a los 49ers de San Francisco contra los Chiefs de Kansas City en el emblemático Hard Rock Stadium de la ciudad Miami, tenía un costo aproximado de $5.6 millones, ¿puedes creerlo? Razón suficiente por la cual aquellos que pagan esta exorbitante cantidad de dinero quieran sacar el mejor provecho a su inversión con comerciales que puedan generar el mayor impacto posible en los televidentes. En la edición LIV del Super Bowl, las celebridades fueron protagonistas de gran parte de los comerciales. Ellen de Generes, Post Malone, Anthony Anderson, Jennifer López, Alex Rodríguez, Pitbull, MC Hammer, Lil Nas X, Sam Elliott, Bryan Cranston, Jimmy Fallon y hasta un par de candidatos presidenciales fueron algunas de las celebridades que aparecieron en los esperados comerciales. Dale una mirada a nuestro listado de los mejores comerciales del Super Bowl LIV: MTN DEW Zero Sugar, “As Good As The Original” (“Tan bueno como el original”)

Mountain Dew es sin duda un protagonista infaltable en el Super Bowl. En esta ocasión la marca realizó una parodia junto al querido actor Bryan Cranston de una de las escenas icónicas de la recordada película The Shining -estelarizada por Jack Nicholson-. Cheetos, “Can’t Touch This” (“No puedo tocar esto”)

Desde luego, Cheetos no se podía quedar fuera de la fiesta y con este ingenioso comercial -inspirado en el éxito del rapero MC Hammer “Can’t Touch This”- dejó muy claro que hay labores que no se pueden realizar cuando se disfruta de este reconocido snack. TurboTax, “All People Are Tax People Remix” (“Toda la gente es gente de taxes remix”)

Es temporada de taxes y la compañía TurboTax puede estar segura de haberse anotado un hit con su comercial en el Super Bowl LIV. Con una pegajosa canción y un paso de baile poco convencional la compañía compartió su mensaje al mundo de que cualquier persona puede usar su servicio. Google, “Loretta”

Tal y como lo hizo la compañía en el 2010 con su comercial “Parisian Love”, el gigante del internet de nuevo le regaló a los televidentes un emotivo anuncio en el que Google ayuda a un adulto mayor a conservar los recuerdos más preciados de su eterno amor. Bud Light Seltzer, “Inside Post’s Brain” (“En el cerebro de Post)

¿Qué pasa en la cabeza del rapero Post Malone cuando está realizando algo tan sencillo como comprar unas cervezas? La respuesta puede no ser tan fácil de entender. Doritos, “The Cool Ranch feat. Lil Nas X and Sam Elliott”

Un duelo de movimientos al mejor estilo del Viejo Oeste puede resultar en algo épico si aquellos que se enfrentan son el rapero Lil Nas X y el legendario actor Sam Elliott. Amazon, “Before Alexa” (“Antes de Alexa)

La tecnología es parte de nuestra vida cotidiana, incluyendo productos como la popular Alexa de Amazon. Pero para muchos nuevos habitantes de este planeta puede resultar curioso el pensar que en algún momento de la historia el ser humano tuvo que vivir sin este tipo de tecnología. ¿Recuerdan aquellas épocas? Budweiser, “Typical American” (“El típico americano”)

La marca de cerveza trajo para este 2020 un comercial lleno de inspiración para todos los estadounidenses en el que resaltó algunas de las cualidades que representan a los habitantes del país. Microsoft, “Be The One – Katie Sowers” (“Se el primero”)

Romper estereotipos, fue el mensaje del gigante de la computación con este comercial inspirado en la historia de Katie Sowers, la primera entrenadora de fútbol americano que llegó a un Super Bowl. T-Mobile, “Anthony Anderson’s Mama Tests T-Mobile’s 5G Network” (“La mamá de Anthony Anderson prueba la red 5G de T-Mobile”)

Cuidado con los cambios inesperados que hagas a la vida de tus seres queridos, en especial con aquellos que impliquen el uso de nuevas tecnologías, ya que te podrías llevar sorpresas no esperadas, así como le ocurrió al actor y comediante Anthony Anderson.

Los mejores comerciales del Super Bowl LIV

