A lo largo de su carrera, Niurka ha presentado muchos cambios, algunos muy polémicos. Descubre cuáles han sido sus looks más escandalosos.

Casada y recatada

Niurka Marcos ha sido conocido por sus recurrentes polémicas y diversos enfrentamientos. Sin embargo, también ha estado en el ojo del huracán por sus escandalosos cambios de imagen. Cuando Niurka estuvo casada con Juan Osorio, su imagen era más recatada y utilizada su cabellera rizada en tono oscuro.

Con Bobby Larios

Durante su romance con Bobby Larios, la imagen de Niurka ya era más sensual y el color de su cabello era cobrizo.

En telenovela

Durante 2008, Niurka participó en la telenovela Fuego en la Sangre y lucía una imagen con cabello rizado en tono negro.

De pelirroja

En 2009, Niurka decidió cambiar radicalmente su look y teñirse el pelo de rojo.

Provocativa

La imagen provocativa ha estado presente en la vida de Niurka Marcos, en 2010 estaba de rubia y no dejaba a la imaginación su escultural figura.

Religiosa

En una época, Niurka sorprendió a todos a decir que era santera y ante ello, sólo vestía de color blanco, además de raparse por completo.

Con el pelo corto

Además de mostrar sus curvas, como acostumbra, pocas veces hemos visto a Niurka Marcos con el pelo corto y lacio, como en esta fotografía.

Sensualidad a flor de piel

Para Niurka, mostrarse sensual no es un problema. Aqui la vemos con un atrevido escote que deja ver buena parte de sus senos, así como el regreso de su larga cabellera en tono oscuro.

Sin dejar nada a la imaginación

Cuando Niurka posó para la revista Playboy, hizo la presnetanción es este transparente traje que dejaba ver por completo su silueta. En aquel entonces regresó al cabello rubio.

Y siguen los cambios

El año pasado, Niurka Marcos volvió a sus acostumbrada larga cabellera con rizos y en tono rubio. Y a sus casi 50 años, sigue teniendo un cuerpo espectacular que no duda en presumir.

