La lista de lo más influyentes en People En Español

¿Cómo define la Real Academia Española la palabra influyente? Adj. Que goza de mucha influencia. ¿Nuestra definición? Bad Bunny, Camila Cabello, Natti Natasha, Francisca Lachapel… ¿Quién más? Pasa la página.

El chico malo Image zoom Instagram Bad Bunny "Esperen cosas buenas del conejo", adelanta Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. El también Rey del Trap, el artista más importante de su generación en ese género, ha tenido un año envidiable: millones de reproducciones de sus videos y de ventas en distintas plataformas; exitazos tanto solo como con otros artistas; incontables nominaciones, premios y presentaciones; y una triunfante gira mundial para apoyar su álbum debut, X 100PRE (Rimas). ¿El secreto de su éxito? Un sabio consejo de sus padres: "[Me dijeron] que siempre me mantenga con los pies sobre la tierra y nunca olvide de donde vengo", apunta el intérprete de "Mía", de 25 años. "Lo demás es trabajar fuerte y con pasión". Advertisement Advertisement The one to watch Image zoom Emma McIntyre/Getty Images para Netflix Con dos contundentes interpretaciones en su haber —en la película ganadora del Oscar Moonlight y la serie When They See Us (Netflix), que le valió una nominación a los Emmy— es increíble pensar que este actor dominicoamericano de Nueva York apenas lleva tres años actuando profesionalmente.

Además de ser talentoso, el actor de 21 años también es agradecido y sabe darle al César lo que es del César. “Mi mamá ha estado allí desde el primer día, es la razón por la cual estoy aquí”, dijo a Extra Jerome sobre quien será su acompañante en la entrega de los Emmy. “Siempre creyó en mí. Siempre le deberé todo lo que hago a esta mujer”. El ave fénix Image zoom Héctor O. Torres Eneida Céspedes de León es la mujer definitiva en la vida del reguetonero de 27 años. “Me crie con mi abuela, me enseñó valores bien exagerados, como decimos en Puerto Rico”, relata el cantante, que no ha dejado que escándalos ni obstáculos se interpongan en su conquista del mundo con su CD Nibiru (Sony Music Latin). “Siempre me ha gustado trabajar, ayudar al prójimo. Es algo que me enseñaron”. Advertisement La promesa cumplida Image zoom UMLE/Universal Latino “Tuvimos que pasar por muchas circunstancias: había canciones que funcionaban, otras no. [Son] aprendizajes que nos llevan a este momento de mi carrera”, dice el colombiano de 24 años de su éxito. “Gracias a Dios hemos podido darle a nuevas generaciones ese amor por baladas, canciones románticas siempre con el respeto en las letras”. La todoterreno Image zoom Chris Esqueda Pónganla donde la pongan —cantando puro pop con RBD, reguetón con Alexis y Fido, o frente a la cámara como actriz— esta mexicana de 36 años no pasa desapercibida. Todo lo contrario, cada oportunidad que se le presenta es una para lucirse. Su próximo reto: El juego de las llaves (Pantaya y Amazon Prime Video), serie en la que se toca el tema de las parejas swingers. “No sé cuál es el secreto para mantenerme en el gusto del público”, confiesa. “A lo largo del tiempo he podido hacer lo que me gusta, he puesto mi corazón y coincido con personas que han sentido conmigo”. La consentida Image zoom Francis Bertrand/Labulla PR Agency Esta barranquillera de 36 años -que estará en Festival People el 5 y 6 de octubre– se sabe bien querida por sus casi 20 millones de seguidores en las redes. “[He] sido muy bendecida por Dios desde el primer momento en que decidí actuar y pisé un set de grabación”, admite la actriz de El final del paraíso (Telemundo). Sus fans, añade, la inspiran. “Soy animalista: me encanta cuidar el planeta, llevar campañas e influenciar positivamente a la gente”, explica. “Me gusta trabajar muy duro y doy ejemplo para que mis seguidores lo hagan de igual manera; siempre envío mi mejor vibra y palabras bonitas que motiven”. Advertisement Advertisement Advertisement The girl next door Image zoom Manny Roman “Quiero ser la mejor versión de mí porque quiero que los jóvenes de mi edad tengan a alguien a quien admirar”, asevera esta cantante de origen dominicano de 24 años, una admiradora confesa de la eterna Reina del Tex-Mex, Selena. “Ha dejado un legado increíble. Me veo en ella”. Otra colega a quien aplaude: “JLo lo ha hecho todo, es una mujer muy sabia dentro del negocio; además de ser talentosa me encanta cómo ha llevado su carrera”, opina.

La de ella va viento en popa, muchas gracias, y se amplía con su próxima participación en la versión cinematográfica de In the Heights. “Me siento bendecida”, concluye. La princesa urbana Image zoom Sonny Senser No hace mucho, esta cantante de 32 años pensó en tirar la toalla. “A principios del 2018 fue como que [vi] el fruto”, reconoce la dominicana, tras años de oír no y que se le cerraran las puertas cuando empezaba su carrera. “Pude sentir el apoyo masivo del público de diferentes partes del mundo y allí entendí todo el trabajo que venía haciendo —siempre preguntándome: ‘¿OK, cuándo va a ser?’— entendí los momentos que quizás no pensé que había mucha luz”. Hoy, la artista más vista en YouTube está más que iluminada con su primer CD, ilumiNATTI (Pina Records), que la tiene en una gira mundial. “Todo lo que venga es el resultado de muchas experiencias, de aprender, de mucha confianza, disciplina y decir: ‘Un día todo va a venir, todo va a tener sentido’. Y todavía falta muchísimo más”. La voz sonora Image zoom JG Music/Cortesía de Latin Iconos “La música es una maestra de vida”, apunta el cantante de 20 años nacido en el estado de Sonora, México, que ha hecho suyo el género regional mexicano. “Me ha enseñado que entre más fiel le seas, la hagas de corazón, por transmitir, te da muchas cosas. No [hay que] hacer música por números”. Los suyos no están nada mal desde que debutó en el 2017 con “Adiós amor”. Hoy se encuentra en una gira por Estados Unidos, México, Centroamérica y Colombia con su CD Ahora (Fonovisa/UMLE). “Uno siempre tiene que tener abierta el alma para recibir todas las bendiciones”. Advertisement Advertisement Advertisement El nuevo galán Image zoom Cortesía de Palomera Group Modelo, presentador, futbolista y galán de telenovelas. ¡Este ecuatoriano de 30 años es la versatilidad perso-nificada! Su regreso a los foros en otro culebrón lo tiene emocionado. “Es un momento de más madurez, aprecio más las cosas, me doy cuenta de que cada vez somos más ejemplo para la gente que nos ve en la pantalla”, reflexiona. ¿Y qué de su corazón? “Está calientito, apapachado, muy feliz y lleno de amor”, comenta de su relación con la actriz Michelle Renaud. El conquistador Image zoom Bonnie Biess/Getty Images ¿Cuándo duerme Maluma? Si no está de gira por el mundo, está grabando música o shows como La Voz México —o conquistando musicalmente a Madonna (¡de “Medellín” pa’l mundo, papá!). “Lo bueno es que todo trabajo trae su recompensa”, observa el cantante colombiano de 25 años, quien en mayo lanzó su más reciente disco, 11:11. “Entre más duro trabajo, más cosas buenas y positivas van a venir a mí, a mi vida, mi carrera musical”. Desde ya puede ir anotando otra faceta en esa carrera, puesto que próximamente debutará en el cine de la mano de Jennifer López en la cinta Marry Me. Si hay boda en puertas con su novia, Natalia Barulich, está por verse. “La amo”, afirma él de la modelo. “Nos apoyamos”. The hollywood star Image zoom La vida le está sonriendo a esta actriz mexicana de 29 años y no solo por ser una de las estrellas de la serie de Starz que lleva esa palabra de título. “Es una serie de la que me enorgullece ser parte, por lo que representa”, comenta de Vida. “Es hecha para latinos sobre nuestra historia y nos deja ser [seres] humanos, no estereotipos”. La actriz también está rompiendo barreras con sus papeles en dos grandes proyectos cinematográficos: In the Heights y Carmen. Si bien admira a actrices como su compatriota Salma Hayek, su madre es la persona que más la ha influenciado. “Es una supermujer, noble, generosa, trabajadora; es todo lo que quiero ser en la vida”, apunta. “Todo lo que he logrado ha sido gracias a ella”. Advertisement Advertisement Advertisement The full package Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images for MTV Para empezar el 2019, la cubana de 22 años encabezó su lista de resoluciones laborales con este propósito: “Todo lo que hago ahora no puede ser por nadie más; tiene que ser por mí”, reveló a Variety, confesando que sus días de ponerse nerviosa por todo están en el pasado. “Honro lo que amo… haciéndolo sagrado. [Digo:] ‘Esto es mío, lo voy a disfrutar no importa quién me esté mirando’ ”. Afortunadamente, todo el mundo la está viendo y está pendiente de su próximo proyecto o megaéxito, como su sencillo “Señorita” junto con Shawn Mendes —con quien se le ha visto de lo más acaramelada en los últimos meses. “Conozco a Shawn desde hace tiempo y es tan divertido trabajar y hacer cosas con alguien que significa tanto para ti”. Sí, señor. ¡Y señorita! 