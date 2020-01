Los integrantes de Rebelde reciben el año con una foto inédita de su reciente y emotivo reencuentro Alfonso, Anahí, Dulce María, Christian, Maite y Christopher han compartido una fotografía de todos juntos para dar la bienvenida al 2020. ¿Qué se traen entre manos? By teresaarangueztimeinc ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha sido uno de los grupos juveniles más exitosos de la historia de la música más allá de cualquier frontera. Por eso volver a verles juntos ha supuesto todo un regalo para sus fans. Los cinco integrantes de Rebelde han sorprendido a todos con una emotiva e inédita imagen de su reciente reencuentro en sus perfiles de redes para dar la bienvenida al 2020. Los seguidores no podían creer lo que estaban viendo. La instantánea es de su reunión de hace días y demuestra que entre ellos sigue existiendo el mismo amor, cariño y gran hermandad 11 años después. En los últimos meses se ha dicho mucho sobre su relación. La boda de Dulce María y la falta del resto como invitados hizo saltar todas las alarmas. Pero nada que ver. Maite Perroni, Christopher Uckerman, Christian Chávez, Anahí, Alfonso Herrera y la recién casada mantienen la misma amistad y esta imagen así lo demuestra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Casi a la misma hora, todos se pusieron de acuerdo para sorprendernos con esta instantánea que ha llenado de ilusión a sus fans de toda la vida. Así se alejaban del 2019 y abrazaban el 2020. ¿Volverán? Se preguntan muchos. ¿Será eso lo que quieren decir con esta hermosa estampa? Las respuestas a estas preguntas no las sabemos, pero lo cierto es que ha sido un detalle muy bonito por su parte y una forma de aclarar que su amor es para toda la vida. ¡Gracias chicos! Advertisement

Close Share options

Close View image Los integrantes de Rebelde reciben el año con una foto inédita de su reciente y emotivo reencuentro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.