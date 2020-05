¡Esteban Loaiza ganó 44 millones en la cumbre de su carrera deportiva! Un manejador del beisbolista opinó acerca de las posibles causas de la caída del viudo de Jenni Rivera, después de haber alcanzado tantos triunfos en su vida. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El viudo de Jenni Rivera amasó una gran fortuna, pero su lujoso estilo de vida que incluía carísimos regalos a sus familiares y amigos, continuó después del final de su carrera deportiva en la que llegó a alcanzar la cima antes de comenzar su declive. Image zoom Agencia México “Creo que cuando somos jóvenes, todos tenemos la tendencia a pensar que eso durará para siempre”, afirmó al medio Bleacher Report Joe Torre quien manejó en el pasado a Esteban Loaiza, el beisbolista que afirman llegó a ganar 44 millones de dólares y ahora cumple condena en el Seattle-Tacoma Federal Detention Center. “Y supongo que cuando las cosas cambian, te vuelves muy vulnerable. Es triste”, dijo Torre en un tono muy empático. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al finalizar su carrera, Esteban Loaiza se casó con la estrella de la música Jenni Rivera. Cuando la pareja estaba en proceso de divorcio, un trágico accidente aéreo terminó con la vida de ella hace ahora ocho años. Image zoom Mezcalent Hace un año, el deportista tuvo que acatar la decisión de los jueces y entrar en prisión para enfrentar una condena de tres años por asuntos de drogas. Con este difícil mensaje despidió su vida en libertad antes de entrar en la cárcel el 18 de abril de 2019: “Saludos a todos. Hoy en este día me fui a la playa a ver y estar donde más me gusta estar. Disfruté el día antes de mañana, que es mi día de entregarme. Aquí estamos fuertes y vamos a seguir a delante con la frente en alto y muchas gracias por todo el apoyo a mis fans y seguidores, familiares y amigos, los que son y ellos saben y nos vemos fuera cuando acabe mi tiempo. Muchas gracias a todos por estar conmigo”, afirmó humildemente dedicando esta sonrisa a sus seguidores desde San Diego.

