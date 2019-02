Conoce a todos los hijos de Marc Anthony Arianna, Alex, Cristian, Ryan, Emme y Max son los seis hijos del salsero Marc Anthony. ¡Conoce a su linda prole! Arianna, Alex, Cristian, Ryan, Emme y Max son los seis hijos del salsero Marc Anthony. ¡Conoce a su linda prole! More Dahiana Lopez Debbie Rosado Bill Turnbull/NY Daily News Archive via Getty Images Arianna Muñíz Instagram/Shannon de Lima Alex Muñíz Instagram/teamomarcanthony La segunda madre Andre Kang/Primera Hora via Getty Images Un buen padre Kathleen Biache/WireImage Christian Anthony y Ryan Adrián Muñiz John Parra/WireImage Con su madre, por siempre Sara Ceberio Flechazo John Shearer/WireImage Felicidad por tanda doble Kevin Mazur/WireImage Siempre ahí Steve Granitz/WireImage 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Bill Turnbull/NY Daily News Archive via Getty Images Debbie Rosado Su relación con la expolicía de Nueva York, de la que nació su primera hija, Arianna, terminó a mediados de los años noventa. Advertisement 2 of 10 Instagram/Shannon de Lima Arianna Muñíz La jovencita aparece al lado del su padre, su exesposa Shannon de Lima y el cantante Lionel Richie. 3 of 10 Instagram/teamomarcanthony Alex Muñíz Alex “Chase” Muñiz (izq.) -aquí con el cantante y sus hijos Ryan y Cristian– es hermano de la hija mayor de Arianna y el cantante lo considera como hijo suyo. Advertisement 4 of 10 Andre Kang/Primera Hora via Getty Images La segunda madre Los mencionados Ryan y Cristian son hijos de Marc y Dayanara Torres, la ex Miss Universo con la que se casó Marc en 2000. Advertisement 5 of 10 Kathleen Biache/WireImage Un buen padre Anthony puso fin a su relación con la reina de belleza, pero siempre fue un padre muy cariñoso, como se ve en el bautizo de uno de sus hijos, en Miami. Advertisement 6 of 10 John Parra/WireImage Christian Anthony y Ryan Adrián Muñiz Los espigados jovencitos en el homenaje que se hizo a su padre el pasado 2016 en la ciudad de Las Vegas por motivo de los Latin Grammys. Advertisement 7 of 10 Sara Ceberio Con su madre, por siempre Ryan y Cristian son muy apegados a su madre, quien poco a poco los revela al mundo, como en este evento al lado de Lin-Manuel Miranda, en Hollywood. Advertisement 8 of 10 John Shearer/WireImage Flechazo Tras finalizar su relación con Ben Affleck, la Diva del Bronx se casó con Marc Anthony en el 2004. Advertisement 9 of 10 Kevin Mazur/WireImage Felicidad por tanda doble La vida de la pareja cambió en febrero del 2008 cuando llegaron al mundo sus mellizos Max y Emme. Advertisement 10 of 10 Steve Granitz/WireImage Siempre ahí En 2011, y tras siete años de unión, López y Marc anunciaron que dejaban de estar juntos; sin embargo, el amor por sus mellizos los mantiene juntos como amigos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

