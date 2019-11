¡Mira qué grandes están los hijos de Juanes! y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: Thalía despampanante en Las Vegas; Ozuna se prepara para los Latin Grammy; Sofía Reyes de paseo por Madrid; Eva Longoria y su marido de compras por Beverly Hills y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería ¡Cómo pasa el tiempo! Image zoom Mezcalent Juanes y su mujer, la actriz Karina Martínez se pasearon con sus tres hijos, Paloma (izq.), Dante y Luna por la alfombra roja de los Latin Grammy, en Las Vegas, donde esta noche él recibirá el reconocimiento como Persona del Año. 1 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Puras risas! Image zoom John Parra/Getty Images for LARAS Thalía apareció rodeada por dos pilares de la música: Emilio Estefan (izq.) y su marido, el legendario productor Tommy Mottola, en la gala que se celebró este miércoes en el MGM Grand de Las Vegas en honor a Juanes. 2 de 12 Applications Ver Todo ¡Pura gozadera! Image zoom Kevin Winter/Getty Images for LARAS Ozuna (izq.) y Sech la pasaron en grande arriba del escenario de la XXma entrega de los premios Latin Grammy durante los ensayos del show que tendrá lugar esta noche y que será transmitido en vivo a partir de las 8:00 p.m., hora del Este, por Univision. 3 de 12 Applications Ver Todo Advertisement ¡Ala Madrid! Image zoom Jose Luis Dueñas/The Grosby Group La cantante urbana Sofía Reyes apareció con un look muy chic por las calles de Madrid ¡Qué maja! 4 de 12 Applications Ver Todo Buena onda Image zoom The Image Direct/The Grosby Group Y en Los Ángeles captamos a Doria Ragland, madre de Meghan Markle, llevando mantas a un centro de donación. La imagen surge luego de reportes de que Meghan y Harry no pasarán navidades con la reina Isabel II. 5 de 12 Applications Ver Todo Muy atareados Image zoom ARMimage/The Grosby Group Fernando Allende y sus esposa Mary, acompañados por su hijo Elan fueron captados en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, a punto de tomar un vuelo a Los Ángeles. 6 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Por aquí, cariño Image zoom BG002/Bauer-Griffin/GC Images Eva Longoria también se abrió paso, pero por las calles de Los Ángeles, en compañía de su marido José Bastón, quien muy dilgente ayudó con las compras. 7 de 12 Applications Ver Todo ¡Mira nada más! Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Kamala Harris (izq.), aspirante a la candidatura para la presidencia por el partido demócrata se abre paso por los estudios de Un nuevo día (Telemundo) en Miami, de acompañada por Rashel Diaz, una de las coanfitrionas del show. 8 de 12 Applications Ver Todo ¡Congelados! Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Y en los estudios de Despierta America (Univision), también en Miami, nos topamos con Karla Martínez que se quedó boquiabierta con lo que le dijo Josh Gad, quien visitó el show para hablar de su participación en Frozen 2, donde vuelve a darle voz al adorable Olaf. 9 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement A la conquista Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Dagoberto Gama (iz.), Mabel Cadena, Michel Brown, Ishbel Bautista y Óscar Jaenada presentaron en México la serie Hernán, el nombre de la conquista (History Latinoamérica), una superproducción que narra la llegada de Hernán Cortés a tierras aztecas. 10 de 12 Applications Ver Todo A trabajar Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Un sombrío Ben Affleck apareció al lado de la cubanoamericana Ana de Armas en las grabaciones del thriller erótico Deep Water que se filma en Nueva Orleans. 11 de 12 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image ¡Mira qué grandes están los hijos de Juanes! y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.