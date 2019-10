Los hijos de José José llegan a un acuerdo: el cuerpo del cantante será trasladado a México La familia supera sus diferencias y acuerda trasladar los restos de José José a México para que se le rienda tributo en la tierra donde nació. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras días de incertidumbre y polémicas, José Joel confirmó el paradero del cuerpo de su padre, el cantante José José, y aseguró que la familia está preparando todo para homenajear como se merece al fallecido Príncipe de la Canción. La intervención del consulado mexicano en Miami logró finalmente reunir a los hijos del cantante la tarde del martes. José Joel, Marysol y Sarita Sosa pudieron dialogar y llegar a un acuerdo para darle santa sepultura al ícono mexicano. De acuerdo al mayor de los hermanos, la familia se encuentra unida para celebrarle un merecido tributo a su padre. “Ayer fue un día muy interesante, maravilloso”, aseguró José Joel a los medios de comunicación a la salida de la funeraria en Miami donde se encuentran los restos del cantante. “Estamos ahorita unidos en familia para lograr el cometido que es darle un entierro con toda la honra, un homenaje con todo el amor a mi señor padre a nuestro príncipe”. Aunque no confirmó si logró ver el cuerpo de su padre como venía exigiendo, el cantante y actor aseguró que actualmente lo están embalsamando y preparando en la funeraria Caballero Rivero en la Pequeña Habana para poder trasladarlo a México, donde se llevaría a cabo el último adiós. De acuerdo a la prensa mexicana, el vocero de la oficina de presidencia de México confirmó que el cuerpo podría llegar al país azteca entre el domingo y martes de la próxima semana, para ser homenajeado entre el 8 y 9 de octubre en un lugar aún por determinar. “Se llegó a un acuerdo [con la familia] de que sea trasladado el cuerpo a la Ciudad de México. Todavía no hay un día preciso, es posible que entre el domingo y martes el cuerpo llegue a la ciudad y se pueda hacer un homenaje”, expresó el portavoz, Jesús Ramírez. Ramírez aseguró a los medios que se harán dos homenajes: uno de cuerpo presente y el otro una convocatoria para un karaoke en que se interpreten los éxitos del príncipe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, reveló que el consulado de México en Miami hizo el acercamiento a la familia, ya que era de interés público poder realizar un homenaje al cantante y que a pesar del conflicto familiar respecto al destino del cuerpo, finalmente la familia decidió que se trasladara a Ciudad de México. “Hemos llegado a los acuerdos necesarios para [los homenajes]. Tendremos el gusto de poder compartir con Miami-México, México-Miami. Estamos perfectamente dispuestos a hacer todo lo honorable y honorífico que nuestro señor padre se merece, pero sobretodo por el gran artista que él fue y por todo el cariño que sabemos México y toda Latinoamérica le tiene”, comentó Marysol a través de las redes sociales. Advertisement EDIT POST

Los hijos de José José llegan a un acuerdo: el cuerpo del cantante será trasladado a México

