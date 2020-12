Close

¡Los hijos de Chyno y Nacho se roban todas las miradas tras su emotivo encuentro! Los amigos y compañeros de la vida y de la música compartieron una tierna foto del reencuentro de sus hijos que ha enternecido las redes. ¡Qué belleza! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los fans de Chyno Miranda y Nacho Mendoza están de enhorabuena. Los cantantes no solo han vuelto a unir sus voces en su nuevo trabajo juntos, "Antivirus", sino también por el emotivo reencuentro que han protagonizado. Los artistas venezolanos compartieron en sus redes sociales una imagen que lo dice todo, la de sus hijos jugando y pasando un rato de diversión como. Son la nueva generación, la prolongación de estos músicos que tan felices han hecho y siguen haciendo al mundo con sus melodías. A pesar de su separación y posterior distanciamiento, han dejado sus diferencias atrás y están dispuestos a seguir dando guerra en los escenarios, cuando todo vuelva a la normalidad. "Nuestro hermoso futuro", escribía Nacho junto a esta entrañable foto de uno de sus hijos con el pequeño Lucca, de Chyno. La imagen ha derretido las redes por el alto nivel de ternura que desprende. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El recién convertido en papá de Mya también ha querido aprovechar este momento para dedicar unas sencillas pero profundas palabras a su amigo, quien en las pasadas semanas anunció estar viviendo una compleja condición de salud de la que se recupera poco a poco. "Todo va a estar bien", le expresó Nacho en esta imagen de ambos de sus comienzos. Una prueba de amistad que demuestra el cariño, el respeto y la hermandad que les sigue uniendo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Los hijos de Chyno y Nacho se roban todas las miradas tras su emotivo encuentro!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.