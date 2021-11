Los escándalos de Galilea Montijo Desde un supuesto noviazgo con un expresidente, fotos desnuda para una página de adultos y problemas fiscales, entre otras, son algunas de las polémicas en las que Galilea Montijo ha estado involucrada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varios años, Galilea Montijo ha estado en el ojo del huracán por diversas razones. Hacemos un recuento de los supuestos conflictos en los que la conductora de Hoy ha sido relacionada. Primero, fue señalada de haber iniciado su carrera, supuestamente, como bailarina exótica en un table dance; lo cual, ha negado de manera rotunda. En 2011, un juez de la Ciudad de México llevó a cabo un proceso legal en contra de la también actriz por presunta evasión fiscal de tres millones de pesos (138 mil 600 dólares aproximadamente); la presentadora atendió el asunto y logró resolverlo tiempo después. Otro problema legal que vivió la titular del programa Pequeños Gigantes fue a causa de su hermana Norma Paola Caudillo, quien fue acusada por las autoridades mexicanas de presunta posesión de drogas; lo cual, la obligó a cumplir una condena de tres años y salió en libertad en el 2005. La famosa aseguró que el departamento jurídico de Televisa, donde trabaja, se encargó del caso y negó que personas involucradas con el crimen organizado, como se mencionó, la hubiesen ayudado. Respecto a sus relaciones sentimentales, fue señalada de un aparente romance con expresidente Enrique Peña Nieto, antes de que se convirtiera en primer mandatario; lo cual, fue desestimado por ella. En cuestiones personales, se mencionó que, supuestamente, había posado desnuda para una página para adultos, ante lo que la modelo aseguró que se trató de un fotomontaje. También se especuló practicaba santería en contra de otras personas. "Eso ya se sale de todo", advirtió a los medios de comunicación hace unos días. Además, desde su matrimonio con Fernando Reina Iglesias, su marido también ha sido involucrado en presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias o bien, de vivir del dinero de la exreina de belleza; quien lo ha negado en todo momento y asegura que es un hombre "intachable y trabajador; además, de que ser un gran papá y compañero". Look del día, Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las últimas alusiones contra la celebridad mexicana la implican en los supuestos negocios ilícitos de Inés Gómez Mont, su amiga y comadre, y de un presunto romance con un miembro del crimen organizado que es relatado en el libro titulado Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, publicado por el grupo editorial Penguin Random House. Ante todos estos señalamientos, Galilea Montijo decidió dar la cara y hablar abiertamente de todas estas situaciones, negándolos categóricamente y exigiendo se muestren pruebas. "Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y, por supuesto que me seguirán doliendo", confesó, con lágrimas en los ojos, en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Galilea Montijo y Fernando Reina Credit: Mezcalent.com "Mi esposo [Fernando Reina] nunca ha sido suplente del diputado Tonatiuh González en el Congreso de la Ciudad de México ni en un ningún otro Congreso. Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales", aclaró. "No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez [refiriéndose a Inés Gómez Mont y su esposo]". Retomó el asunto de su hermana. "Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa [Televisa]; para la cual trabajo, a nadie más le debo el apoyo a mi familia; solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa y esto consta en papeles con el nombre del abogado", enfatizó. Galilea Montijo advirtió que en esta ocasión tomará acciones legales ante todas las difamaciones contra su persona y esposo. "Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida", reveló. "Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquier de estos tópicos", concluyó

