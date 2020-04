¿Qué dijo? Errores de famosos en shows de televisión en vivo Recordamos algunos de los errores que celebridades mexicanas han cometido en shows en vivo. By Isis Sauceda Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es de humanos equivocarse, reza el dicho popular, pero con la tecnología y las redes sociales hay errores que han quedado para la posteridad convirtiéndose en material para divertidos memes y haciendo aún más famosos a quienes los cometen. Ninel Conde, por ejemplo, tuvo que soportar incontables chistes y bromas tras confundir el tsunami ocurrido en Indonesia en el 2004 por el compuesto de pescado conocido como surimi. Por varios años, Ninel fue blanco directo de las burlas de miles de cibernautas que no dejaron pasar desapercibido el comentario de la vedette. Sin embargo, la garrafal confusión resultó beneficiosa para la cantante, que años más tarde realizó un comercial para una marca de galletas mofándose de su error. Image zoom mezcalent El peligro de la televisión en vivo es que no hay manera de editar un error o una metida de pata. Que se lo cuenten a Galilea Montijo. Luego del éxito que tuvo Roma, del director Alfonso Cuarón, la conductora opinó sobre la galardonada cinta en una charla con sus compañeros en el programa matutino Hoy de Televisa. El error de Galilea fue no haber visto la cinta, pues confundió el Roma del título, que se refiere a la colonia de ese nombre en Ciudad de México, con la capital italiana. “Un mexicano hablando de Roma y que en Venecia, Italia, le estén dando esa ovación…Hay que ver la película”, dijo. Image zoom Instagram/Galilea Montijo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Claro, que su compañera en el show Andrea Legarreta no se queda atrás y también sus comentarios ha sido blanco de las burlas, como una vez en que valoró la apreciación de dólar respecto al peso mexicano. “El que suba el dólar no afecta a los mexicanos. Sube por culpa de las economías de otros países que están mal. No es culpa de nuestro gobierno”, comentó. Image zoom Instagram/Andrea Legarreta Ese error aún persigue a la conductora que en varias ocasiones ha irrumpido en llanto al recordar las críticas y amenazas de muerte que aparentemente recibió.

