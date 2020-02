¡Los enredos en palacio de Meghan Markle revelados en documental! Un apasionante documental acerca de la vida de Meghan Markle trata de desenredar los líos en que se vió envuelta la duquesa de Sussex ya convertida en miembro de la realeza. El título lo dice todo: Meghan Markle: Escaping the Crown. Tenemos toda la información al respecto. ¡No te lo pierdas! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin duda, la historia de Meghan Markle es ya una vida de película: la actriz de color americana que se casa con un príncipe europeo y convertida en duquesa de Sussex, huye de la familia real británica pocos meses después de tener a su primogénito, nieto de la reina Isabel II… ¿No es un argumento increíble? ¡Bien dicen que la realidad supera la ficción! Image zoom Ayer, en una exclusiva de Deadline, se supo que el canal de Vice Versa estrenará un documental acerca de los desencuentros de esta actriz con la realeza el día 10 de marzo a las 9pm. El título lo dice todo: Meghan Markle huye de la corona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom El especial de una hora, producido en Inglaterra, estudia a fondo el increíble ascenso de la popularidad que experimentó Meghan Markle y trata de desenredar la maraña en que se convirtió después la vida de la duquesa de Sussex en palacio. Image zoom También se investiga el papel que jugaron los tabloides británicos en dañar la imagen de la esposa del príncipe Harry, además de confrontar los problemas de racismo y prejuicios en la historia de esta pareja que se convirtió en obsesión. Image zoom Una montaña rusa de emociones que podría cambiar la historia de una de las instituciones más longevas del mundo que aún sobrevive en muchos países, la monarquía. Image zoom En el documental se compartirán entrevistas exclusivas de personas cercanas a palacio, expertos en realeza, esposas americanas de nobles británicos y hasta el antiguo mayordomo de los hijos de Lady Di, el príncipe Harry, esposo de Meghan, y el príncipe William, heredero al trono y por ello futuro Rey de Inglaterra. Advertisement

