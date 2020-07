¡Los detalles con que Sebastián Rulli celebró el cumpleaños de Angelique Boyer! El argentino celebró el cumpleaños de la actriz con todo lujo de detalles, música, asado, pastel, fotos... ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy Angelique Boyer cumplió años acompañada por su amor, Sebastián Rulli, quien celebró su día especial rodeando a su novia de todo lujo de detalles y mimos. Image zoom Para empezar, Sebastián le pidió al músico Leo Paryna que tocara el feliz cumpleaños con el saxo en un video para despertar a su novia. ¡Qué romántico! Después, el actor se encargó de cocinar para la niña de sus ojos y preparó una deliciosa carne sobre unas brasas de carbón. Image zoom IG Sebastián Rulli Desde luego, como todo buen argentino que se precie, Sebastián Rulli demostró que el tema del asado lo domina, ya que la carne se veía jugosa y en su punto, hecha por fuera pero algo cruda por dentro, acompañada de una deliciosa ensalada y un buen vino rojo de acompañamiento. ¡Bravo! Image zoom IG Sebastián Rulli También sorprendió a su amada con un elegante pastel con detalles dorados y color azul claro, a juego con los ojos de Angelique,que lucía bellísima y en paz con su carita sin maquillaje. Image zoom También compartieron en sus redes este apasionado y romántico beso con una bella foto en blanco y negro. Image zoom IG Sebastián Rulli SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo eso, después de que Angelique amaneciera con este precioso mensaje de su compañero de cuarentena... “¡Hoy celebro tu vida como el tesoro que significa en la mía! Gracias a tu mentalidad positiva podemos construir juntos una vida llena de aventuras y seguir soñando con más. Que este año vivas cada día disfrutándolo al máximo, haciendo lo que te gusta y rodeada de amor. Solo deseo verte sonreír y admirarte en todos los sentidos, disfrutar de esa luz que tanto bien nos hace a todos los que te admiramos. Por muchos años más de vida , Salud y amor… ¡Te mereces todo y más! ¡Te Amo! Feliz cumpleaños Mi Cielo”, fueron las dulces palabras que el atractivo argentino le regaló a su novia en un día muy especial que sin duda no olvidará. ¡Muchas felicidades!

