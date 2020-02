¿Quiénes son los deportistas mejor pagados del mundo? Dale una mirada a los deportistas mejor pagados y las exorbitantes cantidades de dinero que ganan estas estrellas. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nombres de reconocidos deportistas como Lionel Messi, LeBron James, Roger Federer o Floyd Mayweather tienen el poder de paralizar al mundo entero cada vez que ponen a prueba sus talentos. Pero la influencia que tienen estos atletas alrededor del planeta también se ven reflejados en las grandes fortunas que algunos de ellos logran amasar. ¿Quiénes son los deportistas mejor pagados y cuáles son los deportes que mejores dividendos entregan a su estrellas? Dale una mirada a estos listados y las exorbitantes cantidades de dinero que ganan estas luminarias del mundo del deporte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los deportistas mejor pagados del 2019 5. Roger Federer: $93.4 millones Image zoom Roger Federer. A pesar de que Roger Federer no ha podido ganar alguno de los más recientes grandes torneos de tenis, a sus 38 años de edad, el suizo continúa siendo el tenista con mejores ganancias y además ocupa el quinto lugar entre los atletas mejor pagados en el 2019. 4. Sául “Canelo” Álvarez: $94 millones Image zoom Canelo Álvarez. La estrella mexicana del boxeo no solo ocupa el cuarto lugar entre los mejores pagados, también es el único boxeador que hace parte del top 10. A finales del 2018, Canelo firmó un contrato de $365 millones con la firma DAZN para protagonizar 11 peleas a través de esta plataforma. 3. Neymar: $105 millones Image zoom Neymar. El brasileño es el primer futbolista que aparece en el top 10 de los deportistas mejor pagados. Su salario asciende a $75 millones con el equipo Paris Saint Germain y su influencia mediática lo llevó a ganar $30 millones adicionales en contratos publicitarios. 2. Cristiano Ronaldo: $109 millones Image zoom Cristiano Ronaldo. Otro de los nombres que no puede faltar en este listado es el de la estrella portuguesa. A pesar de que su salario anual es de $65 millones, ser el rey de las redes sociales le permitió poner en sus cuentas bancarias $44 millones adicionales. Según lo reveló la revista Business Insider, firmas como Nike le pagan al delantero de la Juventus alrededor de $1 millón por aparecer en una publicación de sus redes sociales. Con 205 millones de seguidores, Cristiano es la persona más seguida en Instagram. 1. Lionel Messi: $127 millones Image zoom Lionel Messi. El astro argentino de 32 años fue es el rey absoluto entre los atletas mejor pagados del 2019. Su salario con el Barcelona es de $92 millones, a lo que se suman otros $35 millones en contratos publicitarios con gigantes como Adidas, Mastercard y Pepsi. Los deportistas mejores pagados de la década (2010-2019) 5. Roger Federer: $640 millones El que es caballero repite, dicen por ahí, y este parece ser el caso de Roger, quien también aparece en el quinto lugar de este listado tras haber logrado amasar una suma de $640 millones en ganancias durante los últimos 10 años. Sus 20 títulos de Grand Slam no solo lo acreditan como el mejor jugador de tenis de la historia, también como el que más dinero ha logrado cosechar. 4. LeBron James: $680 millones Image zoom LeBron James. El jugador de los Lakers de Los Ángeles ha escrito una de las carreras más exitosas en las páginas doradas de la NBA. LeBron no solo sigue haciendo historia con su talento, también con los números de sus ganancias fuera de la cancha. James es el único jugador de baloncesto que logró colarse en el top 5 de los mejores pagados en la última década. 3. Lionel Messi: $750 millones A pesar de ser el deportista con mejores dividendos en el 2019, Messi tan solo logró llegar al tercer lugar de los mejores pagos en los últimos 10 años. 2. Ronaldo: $800 millones La rivalidad que tienen Ronaldo y Messi parece no solo ser en la cancha de fútbol, pues los dos continúan luchando también por ser el futbolista mejores dividendos. En el top 5 de los mejores pagados del 2019, Messi fue el vencedor, pero en el listado de los mejores pagados de la década Ronaldo aventajó al argentino por $50 millones. Aún así, ninguno de los dos logró acercarse al rey indiscutible de este listado. 1. Floyd Mayweather: $915 millones Image zoom Floyd Mayweather y Conor McGregor. El boxeador estadounidense ha construido una imagen alrededor de su habilidad para transformar su popularidad en dinero, ¡y vaya que sabe cómo hacerlo! Durante los últimos 10 años, Mayweather logró acaudalar ganancias que llegan a $915 millones. Tan solo en sus publicitadas peleas con Manny Pacquiao y Conor McGregor, entre el 2015 y el 2017, Floyd ganó la no despreciable suma de $500 millones. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Quiénes son los deportistas mejor pagados del mundo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.