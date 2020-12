Close

Ana Bárbara revela el ingrediente secreto de sus chilaquiles: ¡para chuparse los dedos! La cantante revela el ingrediente secreto que le da un sabor especial al tradicional platillo mexicano: todo ¡gracias a su mamá! Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante grupera Ana Bárbara confiesa que no es una experta en la cocina, pero el selecto grupo de platillos que sabe preparar los aprendió de su madre y su nana, que se esmeraron en cuidar siempre sus alimentos. Entre ellos está la tradicional ensalada de pollo que la madre de la cantante prepara para la cena de Navidad. “Uno de los recuerdos más grande [en familia], es justamente con mi mamá en Navidad, haciendo una famosísima ensalada de pollo que desde un día antes pone el pollo a remojar para que se haga más suavecita la carne. La zanahoria también la pone a hervir para que tenga una cocción especial. En casa también se comen los romeritos”, compartió con People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Como madre de tres varones, Emiliano, José María y Jerónimo, la intérprete se esfuerza por enseñarles que cocinar conlleva todo un proceso guiado por el corazón y no es solo para satisfacer el estómago. “[Les digo] que la comida hay que hacerla con amor, con dedicación, con paciencia y con las ganas de servir y atender a la familia”, contó. “Es más allá de comer, es convivir, guardar un respeto a estarnos alimentando porque si no comemos bien, no nos sentimos bien”. Image zoom Credit: Cortesía Pero cuando de preparar su platillo favorito se trata, la cantante se olvida de las calorías para disfrutar del sabor del maíz en las tortillas de sus amados chilaquiles en salsa roja, con un ingrediente muy especial. “Me fascina el sabor de la tortilla, el sabor del maíz. [Los chilaquiles] llevan tortilla, salsa roja, también los podemos hacer en salsa verde, pero mis favoritos son en salsa roja", señaló. En cuanto al ingrediente secreto, dijo que es el queso fresco. "Mi mamá hace queso en casa, recién salido de la leche de la vaca y ¡es delicioso!”, observó, Image zoom Credit: Cortesía Pero cuando no tiene tiempo de prepararlos, la cantante recurre a los ingredientes que no deben faltan en su hogar: huevos, jamón y jitomate. “Es como lo clásico”, apuntó.

