A los 11 años, el cantante luce delgado mientras se prepara para lanzar su disco El Sol, que estrenó en 1982. Para estrenar su álbum El Sol, lucía atuendos muy entallados.

En esta foto de 1983 en la que promociona su disco Decídete, un joven Luis Miguel ya era todo un experto en cuestiones de dominio escénico y buen porte. En 1990, al cumplir 20 años, lanzó su álbum 20, producción con la que obtuvo dos Antorchas de Plata en el Festival de Viña del Mar, en Chile. Su cuerpo lucía muy escultural. En 2002, lanza el álbum Mis boleros favoritos. A sus 32 años ya celebraba 20 de carrera artística, con eterno bronceado y garbo sin fin. En 1994, el Sol de México lanzó Segundo romance, con el cual obtuvo el premio Grammy al mejor álbum pop latino. Su imagen durante esta época es una de las más emblemáticas del ídolo mexicano. Al celebrar tres décadas de carrera, mantenía una figura bastante esbelta. En 1996 también recibió el honor de tener su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y lucía un cuerpo un poco más ancho. Durante el invierno de 2015, vimos al cantante junto a su novia Kristina en Aspen. Lucía más grueso y oculto tras un gran abrigo. En este primer plano, junto a su novia Kristina en 2016, vemos al cantante un poco más delgado.

