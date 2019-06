¡Gerardo Bazua más enamorado que nunca!

Image zoom Victor Chavez/Getty Images

Gerardo Bazua está más enamorado que nunca, pero tranquilas chicas, que es la música la que tiene acaparado su corazón, con el estreno de su nuevo sencillo titulado “Por aferrarme a tus besos”, y la serie de conciertos que llevará a cabo con su compatriota Hugo César alrededor de Estados Unidos.

Pero el cantante, que ha estado en el ojo del huracán por su fallida relación con la llamada chica dorada Paulina Rubio, no descarta enamorarse nuevamente.

¿Qué cualidades debe tener la mujer que lo conquiste?

“Desde muy chiquito siempre he sido muy enamorado. Ya me han roto el corazón y alguna vez he roto algún corazón, pero creo que lo más importante es saber perdonar. Creo que el amor es el motor que nos mueve a todos. Siempre he sido y me moriré romántico”, confesó a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Es difícil [conquistarme]. Tiene que ser muy cariñosa, me gusta que sean cariñosas las mujeres”.

Ese cariño también lo recibe en el escenario y aunque no ha sido fácil sobrellevar los obstáculos de su carrera, para Bazua vale la pena seguir su sueño.

“Sigo luchando por lo que más me gusta hacer que es la música. Lo demás no lo tomo mucho en cuenta, creo que tengo que vivir mi vida intensamente y así es como la vivo. Eso es lo que más me llena de alegría”, dijo convencido. “No me importa lo que diga la gente, tengo que seguir adelante. Me importa cuando me dicen algo de mi música, cuando me escuchan cantar otro género musical y les late lo que hago, entonces siempre me enfoco por ahí, que Jerry Bazua siga cantando y que Gerardo no se muera, que siga adelante y se siga reinventado”.

Y en ese proceso, también están incluidos sus tres hijos, Gerardo de 14 años, Sebastián de 7 y Eros de casi 3, fruto de su relación con Rubio y a quien asegura que a pesar del distanciamiento con la cantante, continúa viendo regularmente.

“Ya no hay tanto acercamiento personal, más que por el interés de nuestro hijo y por el bien de nuestro hijo. Cada vez veo más a mi hijo, eso es lo más importante, que mi hijo esté bien, esté conmigo o esté con su mamá”, aseguró. “[Eros] siempre ha convivido [con mis otros hijos], pero desde que nos separamos ha habido cosas que no se han concretado. Para mi lo más importante es que yo lo pueda ver y creo que el tiempo es muy sabio”.

Bazua es paciente y mientras llega el momento de reunir a todos sus hijos, el cantante se enfoca en los proyectos por cumplir este año, como compartir escenario con Hugo César y ofrecerle a la gente su talento.

“Hemos hecho muy buena mancuerna. [Hay] mucha hermandad. Lo más importante es llevarnos un buen momento de música”, puntualizó.