Así luce ahora Loreto Peralta, la adorable niñita de Instructions Not Included

Loreto Peralta "Instructions Not Included" Credit: Getty Images

La rubia cautivó como la adorable Maggie en la cinta del 2013 que estelarizó al lado de Eugenio Derbez, ¡y ahora que ya ha cumplido 18 años luce impactante!

Un futuro brillante

Loreto Peralta "Instructions Not Included" Credit: Getty Images

El 2013 marcó el debut de Loreto Peralta Jacobson en la cinta Instructions Not Included (Pantaya) —que en español se llamó No se aceptan devoluciones— y que ha sido la cinta de producción mexicana más taquillera en suelo azteca desde el 2000.

Adorable

Loreto Peralta Eugenio Derbez "Instructions Not Included" Credit: Getty Images

En dicha cinta la rubia hizo el papel de Maggie y se robó el corazón del público haciendo mancuerna con Eugenio Derbez.

Grande

Salma Hayek Loreto Peralta Sandra Echeverría El Profeta Mexico Credit: Getty Images

La chiquilla comenzó así su despegue artístico con su participación en la exitosa serie La casa de las flores (Netlix), La sirenita y la cinta animada El Profeta, que se estrenó en 2016 y aquí la vemos en la premiere en la Ciudad de México, al lado de la productora y actriz Salma Hayek (izq.) y Sandra Echeverría.

Una amistad

Loreto Peralta Eugenio Derbez Estrella paseo de la fama Hollywood Credit: Getty Images

Peralta ha mantenido una amistad con los años con Eugenio Derbez y aquí la vemos acompañándolo en uno de los momentos más importantes en la carrera del actor: la presentación su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 2016.

Una señorita

Gradualmente hemos podido ver en redes su paso de niña a mujer. El pasado 9 de junio la rubia alcanzó los 18 y por medio de Instagram mostró a sus 3.2 millones de seguidores una probadita del festejo llevado a cabo en la idílica Capri, en Italia.

Belleza

Loreto Peralta cumple 18 años en Capri Italia Credit: IG/Loreto Peralta

Desde el exclusivo resort y restaurante La Fontelina, la también modelo se asomó para mostrar su figura de mujer en bikini, eso sí, con el acostumbrado gusto sofisticado que la caracteriza, ¡qué guapa!

