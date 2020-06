¿Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera se divorcian? Lorenzo Méndez confirma que atraviesa una crisis matrimonial con su esposa Chiquis Rivera. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Lorenzo Méndez abandonó las redes sociales en medio de rumores de divorcio luego de que su esposa Chiquis Rivera lo dejara de seguir. El intérprete anunció en su cuenta de Instagram el miércoles que se ausentaría de las plataformas digitales para convertirse en una mejor persona. “Estaré ausente de las redes sociales, hasta sentirme mejor”, escribió en un mensaje que fue casi instantáneamente borrado, para reemplazarlo con una corrección. “Estaré ausente de las redes para enfocarme en mí mismo y ser la mejor versión de mí”. Desde hace algunas semanas, los rumores de posibles problemas matrimoniales entre la pareja que contrajo nupcias hace un año fueron exacerbados por sus fanáticos, que señalaron la falta de apoyo público entre ambos, en medio de la promoción de un nuevo disco de la hija de Jenni Rivera. Ante las especulaciones, Chiquis se vio en la necesidad de dirigirse a sus fanáticos para confirmar que, en efecto, no es un momento favorable para la pareja. “Ahorita estamos teniendo problemas, sí”, dijo la cantante a través de un vídeo dirigido a sus fanáticos. “No le voy a dar detalles a nadie, hasta que si se llega ese momento que es necesario hacerlo, lo voy a hacer, Pero por ahorita no me siento cómoda haciendo eso. Pero sí les voy a dejar saber que sí, mi matrimonio no está funcionando, son por razones válidas”. Chiquis comentó que a pesar de los problemas, sigue en comunicación con su esposo y que por el momento se encuentran bien. “Estamos bien, estamos en comunicación, no nos odiamos”, dijo. Por su parte, Lorenzo confirmó el distanciamiento a través de un comunicado y reveló que están viviendo un momento difícil en su relación. “Si existe una crisis matrimonial con mi aún esposa, como cualquier pareja tenemos diferencias así como distintas opiniones, mismas que, confiamos en tener la sabiduría de poder resolverlas juntos, siempre con el respeto que nos merecemos”, expresó. “Por el momento es complicado hablar del tema”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante pidió “respeto y comprensión” para lidiar con esta situación de la mejor manera posible, asegurando que por ahora solo se enfocará en sus proyectos musicales. Por su parte, Chiquis reprochó la actitud que páginas digitales creadas para apoyar a la pareja hayan tomado la versión de un solo lado y pidió a los fanáticos orar por su relación. “Si ustedes quieren lo mejor realmente para mi relación, no van a tomar lados, van a pedirle a Dios que todo se arregle, ese es el trabajo de ustedes. Que ustedes le pidan a Dios, ayuden a ese matrimonio no estar [ahí] echando más leña al fuego”, expresó.

Close Share options

Close View image ¿Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera se divorcian?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.