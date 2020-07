Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera se defienden de quienes les acusan de montajistas e inventar enfermedad "Nadie les cree sus teatros". Ponen en duda que estén enfermos con el coronavirus y la pareja contesta con una invitación a los incrédulos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de tenernos con el alma en un puño por si se separaban o reconciliaban, finalmente Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han optado por lo segundo. Una buenísima noticia que hacía las delicias de sus seguidores. Desafortunadamente, su regreso coincide con una mala noticia, ambos padecen coronavirus. Así lo anunciaron a través de sus redes desde donde nos ponen al corriente de cómo está siendo su evolución y los estragos en su salud con el paso de los días. Tanto acontecimiento a la vez ha hecho que algunos seguidores pongan en duda su vida y sus supuestos dramas. Hasta han apuntado que no se creen que estén contagiados de la COVID-19. "Parece que les dio gusto enfermarse", "Nadie les cree sus teatros", "No les creo", escribieron algunos en redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pues para los incrédulos, esta fue la respuesta de Lorenzo en sus historias de Instagram. Una invitación a que se pasen por su casa a darles un abracito, a ver si de verdad es mentira lo que dicen. "Que vengan que le demos un abrazo y beso a ver si no se contagian", escribió. Después de aclararlo, Chiquis y su esposo siguieron publicando videos de cómo está siendo su vida y de qué manera lidian con esta enfermedad. Para empezar se deshacen en mimos y cuidados el uno al otro. El contagio les ha empujado a estar todo este tiempo juntos, un periodo para pensar, reflexionar y solucionar todos los asuntos pendientes.

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera se defienden de quienes les acusan de montajistas e inventar enfermedad

