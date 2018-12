Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera podrían ir a juicio

En un inesperado giro legal, la ex del cantante Lorenzo Méndez, anunció que no deberá pagar la multa de 100 mil dólares que se le había interpuesto por no contestar a tiempo a la demanda de Méndez y su novia, Chiquis Rivera.

A través de su cuenta de instagram, la ya conocida bailarina exótica Claudia Lucero Galván, mostró la moción legal firmada por un juez de Texas, que desestima el juicio previamente ordenado que la obligaba a pagar a los demandantes.

En la moción se le otorga a la acusada el derecho de defender la acción y asegura que una respuesta a la demanda fue presentada a tiempo.

“Gracias a mi abogado por aclarar y anular la orden que requería que pagara 100 [mil]. Mi abogado continuará peleando. Gracias a todos por su apoyo en este camino”, escribió en su cuenta de instagram.

La moción firmada el jueves 26 de septiembre, también permite que la acusada que enfrenta una orden de restricción y una petición que le obliga a no mentir sobre su ex y su novia, con una multa de 500 mil dólares, lleve el caso a juicio.

“No me pueden quitar algo que no tengo y no tengo 500 mil dólares”, comentó la stripper al programa El Mameluco.

Cabe destacar que Galván confirmó que el cantante continúa pagando mil dólares mensuales para la manutención de Victoria, la hija de ambos. Galván tiene otros dos hijos de otras relaciones.