Lorenzo Méndez comparte conmovedora imagen desde la tumba de su padre El cantante recordó con todo el amor a su progenitor desde el lugar santo y le dedicó unas emotivas palabras. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En octubre del 2016, Lorenzo Méndez hacía el triste anuncio de la muerte de su padre en las redes sociales. "Nunca me sueltes", escribía. Desde entonces ha hecho partícipe a su público de algunas de sus visitas al panteón donde su progenitor está enterrado. La última ha sido este jueves. Junto a su tumba, rodeada de flores moradas, el artista le dedicó unas preciosas palabras. "Siempre en mi mente y en mi corazón, papá". Lorenzo Méndez Image zoom Lorenzo Méndez | Credit: IG/Lorenzo Méndez Aunque en esta ocasión acudía solo, el que fuera líder de La Arrolladora Banda el Limón, hizo lo propio hace dos años con la que entonces era su gran amor, Chiquis Rivera. Desde el lugar ambos se mostraron de lo más unidos y sonrientes y nada hacía presagiar lo que se venía en camino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Casi tres años después la situación entre ambos cantantes no tiene nada que ver a la que mostraban en las idílicas fotografías. La pareja, además de casarse y divorciarse, viven en una constante guerra fría a través de las redes que no parece tener fin. Unos momentos duros en los que Lorenzo sigue buscando refugio en el que fue su mejor consejero y ejemplo de vida. A pesar de todos los baches y obstáculos a los que hace frente tanto en lo sentimental como en lo personal, Lorenzo apuesta más que nunca por su trabajo, sus proyectos y, sobre todo, su felicidad.

