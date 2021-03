Close

¡Qué miedo! ¡Lorenzo Méndez teme por su vida en un extraño percance! Sucedió en Texas. Estos son los detalles que explicó el ex de Chiquis Rivera acerca del ataque que sufrió esta misma mañana. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Algo sucedió hoy en Texas que logró que a Lorenzo Méndez se le congelara la sangre del susto. Si bien el exmarido de Chiquis Rivera está viviendo momentos emocionalmente difíciles tras las ruptura con la hija de Jenny Rivera, el cantante atraviesa un momento profesional inmejorable después de su divorcio. Esta noche, el intérprete mexicano finaliza una exitosa gira de cuatro días alrededor de Texas, con un concierto sold out en El Paso, algo que presumió feliz en su red de Instagram. Pero al parecer, a juzgar por sus impactantes comentarios en su cuenta de Twitter, Lorenzo Méndez se jugó la vida en un ataque del que no ha dado muchos detalles, aunque los suficientes para que se pueda juzgar con gravedad el asunto, cuando iba rumbo a El Paso desde su concierto de ayer en el Mala Vida de Austin. Image zoom Credit: Twitter Lorenzo Méndez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me acaba de pasar algo mal rollo. Mi vida estuvo en peligro…", escribió muy temprano la mañana del domingo. "Nos trataron de sacar de la carretera y hacernos chocar", escribió una hora más tarde. Muchos de sus fans especularon con lo que podría haber pasado a la espera de más noticias, desde un posible asalto hasta el comportamiento rabioso de algún conductor agresivo, pero el cantante guardó silencio, quizá para tratar de concentrarse en el concierto de la noche que marca el final de esta pequeña y significativa gira tras su regreso a la música. Image zoom Credit: Twitter Lorenzo Méndez ¿Qué habrá sucedio exactamente? Su ex, Chiquis Rivera, acaba de contarle a Larry Hernández que se lanzaría de lleno a volver junto al cantante si éste cumpliera cuatro requisitos, aunque no especificó exactamente cuáles. ¡Vamos de misterio en misterio!

