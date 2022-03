Lorenzo Méndez habla por primera vez de su sentir tras acusaciones de Chiquis "Se me hace de mal gusto" Lorenzo Méndez quiere cerrar para siempre el capítulo de su complicada relación con Chiquis Rivera y decide romper el silencio para explicar cómo le ha afectado la polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Chiquis y Lorenzo Méndez se separaron de manera definitiva, el 17 de septiembre de 2020, han surgido una serie de señalamientos en contra del cantante por parte de la primogénita de Jenni Rivera; incluso, en su libro Invencible aseguró que las causas del término del matrimonio fueron las adicciones y violencia intrafamiliar por parte de su aún esposo. El intérprete de "El dinero viene y va" rompe el silencio y revela cómo se siente tras estos señalamientos. "¿Cómo me siento? Como se ve. Se me hace de mal gusto, la verdad, más que nada, que la persona, la que más amaste en tu vida, use tu salud mental. Siempre digo, en todas las entrevistas, estaba en un momento muy malo y que lo use un beneficio, se me hace de muy mal gusto y… Pero ya, creo que ese capítulo ya se cerró", advirtió Méndez a los medios de comunicación. "Creo que es absurdo; la verdad, no estuviera aquí platicando con ustedes [la prensa] para empezar. Tengo cuatro hermanas, una madre, gracias a Dios en vida, dos hijas. Siempre me inculcaron el respeto obviamente". El cantante no quiso hablar de la supuesta infidelidad de la que fue víctima oír parte de la intérprete de "Quisieran tener mi lugar"; por el contrario, prefiere "cerrar el capítulo" con Chiquis y seguir con su vida. "Nunca hablaría mal de una mujer; lo que sí puedo decir es cómo me siento. Y creo que para eso tendría que escribir una enciclopedia, una biblia hablando de la familia Rivera, pero no soy ese tipo de persona y que Dios los bendiga. Estoy agradecido con esa parte de mi vida que me rindieron", mencionó. Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo Méndez lo único que quiere en dedicarse a su carrera y sus dos hijas. "Que bueno que le esté yendo bien a [Chiquis Rivera] y yo también feliz en mi vida. Nada más que me dejen ser y ser feliz", concluyó.

