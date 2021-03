¿Lorenzo Méndez es un mala paga? El cantante se defiende de las acusaciones El cantante aseguró que terminó en la estación de policía luego de que supuestamente trataran de atentar contra su vida. Otros lo acusan de hacerse pasar por víctima para no pagar. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lorenzo Méndez responde a las acusaciones hechas por el líder y promotor de Banda El Rancho, quien lo acusa de no pagar por los servicios del grupo que lo acompañó en sus presentaciones del fin de semana. Luego de que el músico revelara que Lorenzo se dio a la fuga para evitar cubrir sus honorarios, el ex de Chiquis Rivera salió a negar que su equipo tuviera deuda alguna con la banda. "Yo desconozco las negociaciones, pero de que se les pagó, se les pagó", declaró Méndez en sus redes sociales. "Amigos, compañeros músicos ahí que nos acompañaron, que nos la pasamos a toda madre, si ustedes no recibieron el dinero, no es por parte del equipo de nosotros, eso sí se los aseguro". Además, volvió a denunciar que el líder de la banda supuestamente atentó contra su vida, algo que ya había contado el fin de semana en las redes. "Lo que yo viví es completamente cierto. Hasta tuve que ir a una estación de policía, tengo fotos, tengo vídeos, tengo el número de placas de este señor", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madrugada del domingo, a través de su cuenta de Twitter, Méndez dijo que temió por su vida debido cuando un auto casi lo obligó a salir de la carretera tras su presentación en Dallas, Texas. "Me acaba de pasar algo mal rollo. Mi vida estuvo en peligro", escribió el cantante. "Nos trataron de sacar de la carretera y hacernos chocar". Ante estas declaraciones, el líder Banda El Rancho aseguró que además de no haberles pagado, Méndez se quiere hacer pasar por víctima. "Yo llegué a un acuerdo con su mánager sobre cuánto nos iba a pagar por las tres fechas. Llegamos a un acuerdo que nos iba a dar cierta cantidad y hasta la fecha no se ha recibido esa cantidad", declaró en un vídeo publicado en las redes sociales de la banda, en el que no da su nombre. "Él [Lorenzo] dice que lo secuestraron, que trataron de matarlo que le echaron una troca [camioneta] encima, que lo amenazaron. Yo ni pistola cargo, ni nada. La gente que me conoce sabe quien y como soy. Lo que pasa es que ellos [Lorenzo y su chofer], quisieron huir para no pagarnos a nosotros…. Ahora trae un paparazzi en las redes sociales [diciendo] que yo lo traté de matar, que traté de amenazarlo. Trae un cuento largo, pero todo va a salir a la luz porque yo también voy a empezar a hablar… Se quiere agarrar de esto para hacerse la víctima". Lorenzo Mendez y Banda el Rancho Image zoom Credit: Frazer Harrison/Getty Images; Tomado de video El hombre confesó que sí hubo una persecución luego de que el cantante intentara huir del centro nocturno al terminar su presentación y evitar saldar la deuda. "[Lorenzo y su chofer] salen huyendo a la carrera como si fueran unos ladrones", dijo. "Yo salí atrás de [ellos] pensando que iba a pagarme el dinero. Cuando miro que agarran el freeway y se suben, yo comienzo a seguirlos". Además, aseguró que contrario a lo dicho por Méndez en las redes Lorenzo sobre que la gira había sido un éxito rotundo, el propio mánager del cantante le confirmó que los eventos no tuvieron la concurrencia que esperaban. "Hablé con su mánager, [y me dijo] 'nos fue muy mal en los eventos, no entró gente'. Pero eso no importa, ese no es el trato [en] que quedamos", comentó.

Share options

Close Login

View image ¿Lorenzo Méndez es un mala paga? El cantante se defiende de las acusaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.