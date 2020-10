Close

Lorenzo Méndez rompe a llorar en su primera entrevista tras separarse de Chiquis Rivera El cantante compartió sus sentimientos y no pudo evitar emocionarse al reconocer que su exmujer sigue estando en su corazón. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La echa mucho de menos y no tiene problema en admitirlo. Lorenzo Méndez no atraviesa su mejor momento y así lo ha dejado saber en diversos mensajes en sus redes sociales. Desde que se separase de Chiquis Rivera ambos han compartido posts en sus perfiles que parecían mensajes del uno al otro. Con la aparición en escena de Mr Tempo, la supuesta nueva pareja de la artista, las cosas se han complicado. Muy decaído y con lágrimas en los ojos, Lorenzo ha reconocido a las cámaras de El gordo y la flaca que lo está pasando mal y que su corazón sigue latiendo por su exmujer Chiquis. "La amo y la extraño", expresó en una entrevista en exclusiva con Tanya Charry. Desde que el pasado mes de septiembre confirmaran su separación Lorenzo no ha levantado cabeza. Para empezar, ha borrado todo su contenido de su perfil de Instagram, en el que no ha dejado ni rastro de las fotos que tenía de su esposa. Ni siquiera las suyas. Las únicas dos imágenes que mantiene hacen referencia a su otro gran amor, su música y sus proyectos. Ese es su foco en estos momentos de transición. Todo lo demás, queda atrás. Mientras él trata de salir adelante e iniciar una nueva vida con una notable tristeza en su mirada, la cantante parece haber pasado página. Profesionalmente hablando está imparable y en lo personal no cesa de compartir mensajes positivos sobre las lecciones de vida aprendidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Determinada, centrada, lista", ha sido su más reciente publicación. Si está enamorada o no, es algo que solo ella sabe. Lo que es evidente es que está aparentemente feliz y con ganas de comerse el mundo. Este lunes, el que fuera su gran amor hablará alto y claro de sus sentimientos y otras cosas en esta charla en exclusiva con El gordo y la flaca. Una cita imperdible.

