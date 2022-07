Lorenzo Méndez revela cómo se siente tras darse a conocer su divorcio de Chiquis Rivera Por primera vez, Lorenzo Méndez rompe el silencio sobre el fin oficial de su matrimonio con Chiquis Rivera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En septiembre de 2020, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se separaron de manera definitiva tras poco más de un año de matrimonio. A partir de entonces, surgieron una serie de especulaciones alrededor de las causas de la ruptura y, posteriormente, sobre los acuerdos del divorcio. Finalmente, el 13 de junio de 2022, se dio a conocer que la disolución legal de la pareja ya se hacía consumado. Sin embargo, la intérprete de "Quisieran tener mi lugar", desde hace un tiempo mantiene una relación sentimental con un fotógrafo de nombre Emilio Sánchez; mientras el cantante continúa soltero. Ahora, que es público el divorcio Méndez confiesa cómo se encuentra a nivel emocional. "¿Cómo me siento? Me siento exactamente igual que cuando lo firmé hace dos años. [Chiquis] ya tiene su pareja, está en su rollo y yo también en lo mío. Me siento igual, la verdad, me siento completamente igual", advirtió a los medios de comunicación. "Para nada. Es completamente falso [que haya pedido dinero a Chiquis]. No sé quién dice eso la verdad, porque la firma de mi divorcio, la firmé hace dos años; es la misma que se hizo oficial. Se está rumorando que no quería divorciarme, nada de eso". Respecto a la nueva imagen de Chiquis Rivera que se nota más delgada, el intérprete de "Por curarte las heridas" aseguró que a su exesposa le gusta hacer uso del bisturí. "Siempre se ha hecho cosas", advirtió. "No creo que sea una sorpresa que siempre se ha hecho cambios de operación [de tipo estético], pero es su decisión, le gusta, no le da miedo. Yo la verdad no lo haría, pero nada. Con que ella esté feliz". Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo Méndez dejó claro que no volverá a hablar públicamente de sus relaciones sentimentales. "Prefiero no involucrar mi vida personal en mi vida profesional porque me dejó un mal sabor de boca, la verdad. Aprendí la lección muy, muy bien", concluyó.

