¡Lorenzo Méndez responde de forma totalmente inesperada a la pregunta de si ya firmó su divorcio con Chiquis! No puedes imaginar lo que dijo el exmarido de la hija de Jenni Rivera.... ¡Y cómo lo dijo! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lorenzo Méndez fue preguntado por los reporteros de Hoy Día acerca de sus últimos proyectos musicales en los que se encuentra inmerso, como el próximo estreno de su nuevo sencillo El dinero viene y va, el cual verá la luz el próximo día 23 de abril, según aseguró el cantante en sus redes junto a Adal Loreto. También presumió estar grabando un tema especial con los dreamers en mente junto al gran José Hernández del mariachi Sol de México, según aseguró en su último post de Instagram. Pero a la hora de hablar con los reporteros, más allá de la música, todos quieren saber cuál es la situación con Chiquis Rivera, cuyos amores y desamores han hecho correr ríos de tinta durante los últimos meses. Mendez Chiquis Image zoom Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harto de que siempre que tiene un micrófono delante la pregunta acerca de Chiquis parezca inevitable, el cantante reaccionó como nunca cuando le pidieron que aclarara si el divorcio estaba efectivamente firmado de una vez o no. "¿Hay alguien en tu corazón ahorita?" le preguntó primero la reportera. "No, para nada, estoy enfocado en estos proyectos que tengo ya rato que quería empezar y pues nada, contento, trabajando…" contestó paciente. "¿Ya se arregló lo del divorcio, todo eso?" fue la gota que colmó el vaso del exmarido de Chiquis, quien elevó la voz y comenzó a gesticular con simpatía: "Ya, ya, eso ya pasó, me divorcié, no soy ni el primero ni el último, ya pasó…" y para dar sus declaraciones por finalizadas, añadió cantando y con un pasito de baile, el famoso tema de Daddy Yankee: "lo que pasó, pasó… Gracias, gracias¨, dijo para despedirse y se retiró riendo con incredulidad. ¡Una historia de amor que sus fans han seguido muy de cerca y a la que nadie parece querer renunciar de momento!

Share options

Close Login

View image ¡Lorenzo Méndez responde de forma totalmente inesperada a la pregunta de si ya firmó su divorcio con Chiquis!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.