Lorenzo Méndez reconoce que no ha firmado el divorcio de Chiquis y explica por qué ¿Cuál es el impedimento para Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez queden divorciados de una vez por todas? El cantante da sus razones de la falta de acuerdos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Chiquis reveló que su ex Lorenzo Méndez aún no había firmado el divorcio pese a que desde 2019 anunciaron el término del matrimonio y comenzaron en octubre de 2020 el proceso correspondiente. La hija de Jenni Rivera aseguró que no sabía la razón por la que el cantante no quería separarse definitivamente. Ahora, el intérprete de "Imperfectamente perfecta" dio su versión al respecto, pero reconoció que aún no concluía con dicho trámite y explicó las razones. "Siguen pidiéndome papeles, no hay nada que firmar", reveló Méndez al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Me están pidiendo hasta los papeles si está vacunado mi perro". El cantante insiste que "quiero firmar, pero siguen pidiendo papeles". Así que asegura que no depende de él que el trámite de divorcio sigue vigente. Además, aprovechó para hablar de los problemas de la familia Rivera tienen por las empresas de la La diva de la banda. "Dios la bendiga, la quiero mucho [a Chiquis]. Quiero muchísimo a la familia", confesó. "Espero arreglen el desmadre que cargan y nada, se le desea lo mejor de todo corazón. Es una etapa, un capítulo, una pagina en mi vida, que nunca voy a olvidar. Agradecido con Dios, con ellos". Lorenzo Mendez and Chiquis Rivera Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo Méndez fue enfático en que su único interés es dedicarse a su carrera profesional y no está dispuesto a hablar de los rumores que lo relacionan sentimentalmente con la actriz Shamady Zendejas. "Solamente quiero seguir trabajando como está pasando [ahora]", advirtió. "A Shamady la quiero muchísimo, a su hermano, a todos. No sé cómo decirlo, me quieren relacionar con gente", agregó. "No importa la persona o la gente con la que Lorenzo Méndez se enamore o quiera estar; lo que importa es el trabajo y quiero enfocarme en el trabajo siempre".

