Mensaje de un famoso a Lorenzo Méndez tras su separación: "De amor nadie se muere" El cantante Lorenzo Méndez recibe el apoyo de sus fanáticos y colegas tras su separación de Chiquis y el inicio del proceso de divorcio. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lorenzo Méndez parecía estar pasando un trago amargo tras su separación y el inicio del proceso de divorcio de Chiquis Rivera a tan solo un año de su boda. Pero tras darse a conocer la petición de divorcio y ver a su ex en un momento romántico con otro hombre, el mexicoamericano parecer haberse recuperado para enfocarse en lo que mejor sabe hacer: cantar. Luego de haber borrado los mensajes en su cuenta de Instagram, Méndez decidió volver a establecer contacto con sus seguidores a través de la música. El intérprete dio a conocer en las redes que regresó a los estudios de grabación en Mazatlán, en el estado mexicano de Sinaloa, para trabajar en una sorpresa musical. Image zoom Lorenzo Méndez Mezcalent.com Esta noticia fue más que aplaudida por sus fanáticos, que esperan ansiosos su nuevo trabajo. Méndez también recibió el halago de colegas como el exvocalista de Banda Los Recoditos Luis Angel el Flaco Franco, quien le ofreció unas palabras de apoyo durante esta difícil etapa. “Ánimo mi Lorenzo, puro pa’delante. De amor nadie se muere. Tú tienes muchísimo talento como cantante. Estamos contigo. Puro pa’delante. Lo que no te mata, te hace más fuerte y tú eres fuerte y talentoso”, escribió el Flaco. Lorenzo se mostró complacido por el gesto y expresó su agradecimiento. Image zoom Instagram/ Chiquis Rivera Su ruptura con Chiquis volvió a estar en boca de todos con la aparición de un revelador video en el que su ex aparece besando a a un conocido empresario. La cantante aseguró que no mantiene ninguna relación sentimental con el hombre de negocios y aclaró que ya llevaba varias semanas separada de Lorenzo cuando se grabaron esas imágenes. De acuerdo a la demanda de divorcio obtenida por el programa El gordo y la flaca (Univision), la pareja se separó el pasado septiembre por "diferencias irreconciliables". Por el momento, ninguna de las partes ha ofrecido detalles sobre la separación.

