Lorenzo Méndez reaparece muy triste tras su separación: "Por ti estaré esperando hasta que decidas regresar" Con esta letra de la canción que en su día interpretaron Los Panchos y Luis Miguel, el ex de Chiquis Rivera se mostró devastado después de darse a conocer la noticia. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de darse una segunda oportunidad, parece que el intento no tuvo éxito y finalmente Chiquis Rivera y su marido Lorenzo Méndez se han separado definitivamente. Así lo anunció la cantante en un comunicado en sus redes sociales donde aseguró que después de ese mensaje no iba a hablar más del tema. La pareja que tras su reconciliación pasó junta la cuarentena y hasta el coronavirus, no ha podido superar sus diferencias y ha puesto punto final a su relación, eso sí, en los mejores términos. Pero una ruptura siempre es dolorosa y el cantante no ha podido ocultar su pena en su más reciente aparición en su perfil de Instagram donde cantó desgarrado a ritmo de bolero una canción de desamor que Luis Miguel suele incluir en su repertorio, "La Barca". Desde el estudio y con su grupo de músicos, el artista interpretó en vivo el mítico tema con un semblante muy decaído pero con una voz esplendorosa que conmovió profundamente a sus seguidores, quienes no dudaron en mandarle todo el ánimo y cariño en medio de este duelo. "¡Eso es lo que debes explotar ! ¡Tu supervoz Lorenzo! Enfócate en eso, saca un nuevo disco, haz música y deja atrás lo que no funciona. Déjalo ir. Lo más importante es el amor propio", "Literalmente lloré de ver todo ese sentimiento con el que cantaste esta canción", "Se puede ver el dolor en sus ojos", escribieron algunos. Con este video, Lorenzo arranca su nueva etapa como cantante y un hombre soltero con un futuro lleno de sueños por cumplir e historias que vivir ya sin Chiquis.

