"Encuentra la alegría". Lorenzo Méndez reaparece en redes con misteriosos mensajes El ex de Chiquis Rivera ha vuelto después de un tiempo retirado y lo ha hecho días después de que su esposa le dedicara un cariñoso mensaje. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parecía una pareja perfecta, pero ninguna lo es. Su posible ruptura empezó a ser de lo más comentada pero no fue hasta que Chiquis Rivera lo confirmó que supimos que ella y Lorenzo Méndez se habían dado un respiro. La hasta entonces feliz pareja tomó caminos por separado. Ella ha seguido promocionando su nuevo disco Playlist y tiene su agenda a mil; él prefirió tomarse un tiempo y alejarse de las redes. Pero parece que ha vuelto y lo ha hecho con mensajes de lo más positivos, a la vez que misteriosos. "Vivir con propósito significa hacer lo que realmente te importa, en sintonía con tus valores y creencias. No puedo decirte lo que eso significa para ti, pero es algo que reconocerás cuando lo sientas", dice uno de sus tuits. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hay más. "La felicidad y la alegría son dos cosas diferentes. Encuentra la alegría", escribió en otra de sus publicaciones. Su regreso a las redes ha puesto muy contentos a sus fans que le han pedido que por favor se quede pues le echan mucho de menos. Esta reaparición ocurre apenas un par de días después de que su todavía esposa publicara un precioso mensaje en el Día del Padre donde se dirigió a él con unas palabras llenas de amor y cariño. Entre las fotos de su dedicatoria del Día del Padre, Chiquis no se olvidó de su marido y su labor de progenitor. "A mi aún esposo", comenzaba. "Eres un padre maravillosos y estoy bendecida de haber sido capaz de ver esa faceta de ti en otro nivel. Gracias por compartir a Vicky conmigo, ella es una niña muy especial. Veo mucho de ti en ella, les quiero a los dos", compartió la artista. Unas palabras que denotan el todavía amor que les une. Aunque ambos siguen separados y haciendo vidas diferentes, las puertas no están cerradas. ¡Ánimo y fuerza para ambos!

