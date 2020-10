Close

Lorenzo Méndez, primeras declaraciones: “Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan feliz” El ex de Chiquis rompe el silencio y habla por primera vez tras el polémico beso entre su mujer y Mr. Tempo. Esto fue lo que dijo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después del video que compartió ayer en exclusiva el programa de Telemundo Suelta La Sopa, en el que Chiquis Rivera besaba al empresario Jorge Cueva durante un corto viaje a México para cerrar un negocio juntos, todos los ojos se pusieron en el ex de la hija de Jenni Rivera, el cantante Lorenzo Méndez. Image zoom IG Chiquis IG Lorenzo Méndez IG Jorge Cueva Tras la última y al parecer definitiva ruptura entre el matrimonio de los artistas, primero fue ella quien hizo borrón y cuenta nueva en sus fotos de Instagram para cortar con su pasado y empezar de cero, algo a lo que él se había resistido hasta ayer, cuando el polémico video de Chiquis y Mr. Tempo vio la luz. Finalmente, Lorenzo también decidió borrar su pasado junto a su mujer y comenzar de nuevo. Image zoom Instagram/ Lorenzo Mendez Pese a todo, 24 horas después del escándalo, el cantante tomó su red de Twitter para hablar de Chiquis finalmente y el mensaje fue muy aplaudido por sus seguidores: “Lorenzo Méndez, hijo de Juan y Paula Méndez. Siempre he sido y seré un caballero. Esos son mis principios y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan, pero tan feliz. El universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos”, escribió. Image zoom IG Lorenzo Méndez “¿Dónde quieres tu MONUMENTO? Hijo mío, con esto has mataoooo a más de uno. No te puedo aplaudir más”, escribió una seguidora. “Orgullosos deben estar tus padres. ¡Respuesta de hombres!”, aseguró otra de sus fans. “Eso es todo, tú con la cabeza en alto… Lo que haya pasado entres Vds. solo Vds. lo deben saber. Duele verlos separados pero si es por bien de los dos, OK . Ánimo y p’adelante”, dijo otra fan de la pareja velando por los dos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Minutos después, un eufórico Lorenzo ya pensaba en rehacer su vida este nuevo año que se aproxima: “En 2021 voy a impactar al mundo. ¡Hagan pin de este tuit!”, avisó. Image zoom Twitter Lorenzo Méndez Mientras, en sus stories, el ex de Chiquis aparecía relajado en compañía de su hija, en quien ha buscado refugio durante estas difíciles semanas y con quien le hemos visto en numerosas ocasiones últimamente.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Lorenzo Méndez, primeras declaraciones: “Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan feliz”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.