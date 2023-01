Lorenzo Méndez presume a su nueva novia en las redes Ahora que hace tiempo que oficialmente está divorciado, Lorenzo Méndez no se ha escondido para gritar su nuevo amor a los cuatro vientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien en los últimos tiempos salieron a relucir varios rumores de posibles romances de Lorenzo Méndez, lo cierto es que el cantante no se había mostrado en público con ninguna otra mujer desde su separación de Chiquis Rivera hace dos años. Hasta ahora, ya que Méndez no se ha escondido para gritar su nuevo amor a los cuatro vientos. Fue en las historias de Instagram que el cantante compartió una foto con su nueva novia en motivo de su cumpleaños. "Felicidades, hermosa", fue el mensaje que escribió junto a la foto, en la que aparecen besándose. Lorenzo Méndez y su nueva novia Lorenzo Méndez y su nueva novia | Credit: Lorenzo Méndez/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque por el momento se desconoce la identidad de la joven que ha conquistado el corazón del ex de Chiquis Rivera, lo cierto es que esta foto es la confirmación de que ya tiene dueña. Por su parte, Chiquis también ha rehecho su vida junto al fotógrafo Emilio Sánchez. "Ahorita no hay planes de boda", dijo en entrevista con People en Español. "Quise hacer las cosas completamente diferentes en esta relación, esta me la mantengo un poco más privada. Creo que aprendí y me gusta".

