Lorenzo Méndez pensó en el suicidio: "Chiquis fue mi luz, ¡ha sido mi luz siempre!" El cantante se quebró al pensar en su hija Victoria y recordar la promesa que la hija de Jenni Rivera le hizo a su chiquitina el día de su boda. Tenemos los detalles. Nuria Domenech Por Nuria Domenech and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lorenzo Méndez recordó los momentos más terribles de su pasado al hablar con Tanya Charry, de El Gordo y la Flaca. Sus pensamientos suicidas, la luz que llegó a traer Chiquis a su vida y la promesa que ella le hizo a su hijita el día de su boda. Image zoom Credit: Instagram/ Chiquis Rivera Pero, ¿qué es eso tan privado de la separación que Chiquis no quiere contar por respeto a la familia de Lorenzo Méndez? “No sé, ella me conoce muy bien, ella sabe que siempre he tratado de salir adelante, de salirme de mis cosas, para ser mejor persona… No sé”, dijo el cantante, quien ya había confesado que en el pasado había tenido problemas de adicciones con el alcohol y las drogas. "El diablo quiere verme borracho", escribió pocos días después de su separación en su cuenta de Instagram. También aseguró que, si no hubiera sido porque recientemente pasó por un centro de rehabilitación, la historia hubiera sido ahora muy diferente, ya que conoce lo que es una depresión y lo que eso conlleva. Image zoom Credit: IG Lorenzo Méndez “Fue años atrás que todo se estaba derrumbando, empezó todo cuando falleció mi papá, cosas de mi negocio, cosas de mi carrera, cosas legales, la cosas con mi ex… ¡Era todo, todo, todo! ¿Cómo, qué está pasando?” recordó. “Pase momentos muy oscuros de pensar en el suicidio, de cosas muy oscuras, depresión, ansiedad, rencor, odio, ira, hacia cosas que estaban pasando en mi vida, en mi carrera…” Pero el amor de Chiquis le salvó del desastre: “Si no fuera por ella, no sé donde estaría, no podía, me estaba ahogando. Ella estuvo ahí por mí y estaré agradecido por siempre, por eso, porque ella fue mi luz…” y enfatizó: “¡Ha sido mi luz siempre!” Image zoom Credit: (Instagram/ @lorenzomendez7) Tanya Charry le preguntó si estaba luchando por recuperar a su esposa: “Si me estás diciendo que quieres separación, cambias tu número de teléfono, me cortas, no tengo entrada…”, se lamentó. También confirmó que habían soñado con tener hijos: “Es una excelente mamá…” Al acordarse de su propia hija, en cuya compañía le hemos visto constanstemente los primeros días tras su separación, el cantante se quebró y tuvo que detenerse unos momentos hasta recobrar la compostura. “Mi hija la extraña”, dijo refiriéndose a la pequeña Victoria. Image zoom Credit: IG Lorenzo Méndez “Ella la ama. Chiquis asimiló su papel de madrastra, muy, muy bien y Claudia", la mamá de la niña, "lo sabe. Ojalá, pase lo que pase conmigo, que sí cumpla con esa promesa que le hizo el día de nuestra boda de ser parte de su vida…” dijo con la voz entrecortada sin poder aguantar las lágrimas. Image zoom Credit: (Instagram/ @lorenzomendez7) No duda de que Chiquis cumplirá su promesa y sí, todavía la ama con todo su corazón y la extraña. “Quizá para ella era demasiado, era mucho, pero en una pareja yo creo que es lo que haces, a veces hay buenas, a veces hay malas y a veces te caes y tienes que recoger a tu pareja”. De momento, le vemos enfrascado en su nueva música y el futuro dirá lo que tenga que decir. Mientras tanto, medio mundo está pendiente de los dos y si bien muchos desean su reconciliación, otros le animan a que continúe hacia adelante sin mirar atrás.

