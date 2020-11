Close

Lorenzo Méndez pasa su día de Acción de Gracias más triste tras la pérdida de un ser querido El cantante compartió una imagen desoladora del que se supone es un día feliz y reconoció estar devastado tras la muerte por coronavirus de una persona muy importante en su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se supone que ha de ser una de las noches más especiales del año donde todos comparten en familia y agradecen lo vivido, lo bueno y lo no tan bueno. Mientras muchas celebridades así lo hacían y mostraban en las redes, incluida Chiquis Rivera, su exmarido Lorenzo Méndez contaba una triste noticia que le ha roto el corazón. "No me lo puedo creer", escribió en sus historias de Instagram. Su colega de profesión y amigo Israel Acuna falleció por culpa del coronavirus. El Chacharas, como le conocían en el medio, no pudo ganarle la batalla al virus que debilitó su salud y terminó arrebatándole la vida. Image zoom Lorenzo Méndez | Credit: IG/Lorenzo Méndez Visiblemente afectado, el vocalista de la Banda El Limón publicó su foto más triste en las redes. Lejos de presumir pavo y una mesa decorada, más bien hizo lo contrario y lanzó una pregunta a sus seguidores. "¿Alguien tiene sobras? Inviten", escribió. Unas palabras que hacen pensar que no fue precisamente una noche animada para él. Image zoom Lorenzo Méndez | Credit: IG/Lorenzo Méndez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la pérdida de su amigo hay que sumarle el difícil momento que atraviesa tras su separación de Chiquis. El artista no ha tenido problema en reconocer que la ama y que ha sido muy doloroso el dar por terminada la relación. El año pasado lo celebraba con la que todavía era su esposa sin presagiar que sería su último día de Acción de Gracias juntos. El 2020 no ha sido precisamente el mejor año para Lorenzo pero su intención es dejarlo atrás y seguir dándole todo a su otro gran amor, el público que con tanto cariño le espera. ¡Mucho ánimo!

