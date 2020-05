El mensaje de Lorenzo Méndez a Chiquis Rivera en pleno vendaval de rumores de crisis matrimonial El cantante dedicó este viernes una publicación a su esposa a través de Instagram Stories con motivo del lanzamiento de su nuevo material discográfico. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El matrimonio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ha estado esta semana nuevamente en el ojo del huracán luego de que fuertes rumores difundidos en varios medios de comunicación aseguraran que la pareja estaría atravesando una fuerte crisis matrimonial. La primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera rompía días atrás el silencio a través de sus redes sociales. "No se crean de todas las cosas que se dicen. Yo siempre he sido neta con ustedes y en el momento correcto yo voy a hablar con ustedes y les voy a dejar saber la verdad de las cosas", aseguraba la famosa cantante. "Por ahorita no le he querido dar la importancia a estas cosas porque estoy enfocada en otras. Ustedes saben que yo aclaro las cosas pero tampoco puedo estar aclarando cada cosa que digan de mi tampoco". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Méndez, que hasta ahora se ha mantenido en absoluto silencio respecto a este polémico asunto, dedicó este viernes en pleno vendaval de rumores de crisis matrimonial una publicación a su esposa a través de Instagram Stories en la que expresa lo orgulloso que se siente de ella por el reciente lanzamiento de su nuevo material discográfico, 'Playlist'. "Super orgulloso", escribió el exvocalista de La Original Banda El Limón al tiempo que invitó a las más de 800 mil personas que lo siguen a descargarse sus nuevas canciones. Image zoom Lorenzo Mendez Instagram Lorenzo Mendez Una clara muestra de amor y de apoyo hacia la mujer con la que comparte desde hace varios años su vida que echaría por tierra los rumores de crisis matrimonial entre ambos. Chiquis actualmente se encuentra enfocada en la promoción de su nuevo y tercer álbum, 'Playlist', un material con el que busca que el público pueda conocer un poco más de Janney a través de su música como Chiquis. "Espero que les encante como a mí me encantó grabarlo. Puse lo mejor de mí hasta ahorita en todos los aspectos", expresó en sus redes sociales. El disco ya está disponible en todas las plataformas de música en streaming.

Close Share options

Close View image El mensaje de Lorenzo Méndez a Chiquis Rivera en pleno vendaval de rumores de crisis matrimonial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.